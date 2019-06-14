Бойовики гатили з мінометів по Мар’їнці: госпіталізовано велику родину

Терористи обстріляли з мінометів житлові квартали Мар’їнка, постраждали 4 людини з однієї сім’ї, серед них 9-річна дитина.

Про це 14 червня повідомляє прес-служба Національної поліції.

Відзначається, що мінометний обстріл розпочався близько 5.00 ранку.

На місці події правоохоронці задокументували пошкодження 3 будинків та господарських приміщень по вулиці Шевченка та Героїв Чорнобиля.

"По вулиці Шевченка постраждала родина із 7 осіб, 4 з них отримали поранення різного ступеню важкості. 86-річного дідуся, 57-річну та 30-річну жінок, а також 9-річну дитину госпіталізовано до лікарні", - повідомили в поліції.

За інформацією правоохоронців, у найважчому стані знаходиться дідусь. Дитина отримала легку контузію.

За цим фактом у відомстві відкрили кримінальне провадження за ст.258 "терористичний акт".

У прес-службі Операції об’єднаних сил відзначили, що після обстрілу ворожі 122 мм самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" втекли до житлових кварталів Донецька, де сховалися від артилерійського вогню у відповідь в щільній забудові міста.