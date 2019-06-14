Боевики били из минометов по Марьинке: госпитализировали большую семью

987 просмотров
Пятница, 14 июня 2019, 10:51

Террористы обстреляли из минометов жилые кварталы Марьинка, пострадали 4 человека из одной семьи, в том числе 9-летний ребенок.

Об этом 14 июня сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что минометный обстрел начался около 5.00 утра.

 

На месте происшествия правоохранители задокументировали повреждения 3 домов и хозяйственных помещений по улице Шевченко и Героев Чернобыля.

"По улице Шевченко пострадала семья из 7 человек, 4 из них получили ранения различной степени тяжести. 86-летнего дедушку, 57-летнюю и 30-летнюю женщин, а также 9-летний ребенок госпитализированы в больницу", - сообщили в полиции.

 

По информации правоохранителей, в тяжелом состоянии находится дедушка. Ребенок получил легкую контузию.

 

По данному факту в ведомстве открыли уголовное производство по ст.258 "террористический акт". 

 

В пресс-службе Операции объединенных сил отметили, что после обстрела вражеские 122 мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" бежали в жилые кварталы Донецка, где укрылись от артиллерийского огня в ответ в плотной застройке города.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Объединенные силы на Донбассе боевые действия Донецк Донбасс ООС


powered by lun.ua
Материалы по теме
ООС: в четверг 9 обстрелов, травмирован военный 13 июня 2019, 19:43
ООС: 12 обстрелов, без потерь 12 июня 2019, 19:23
Украинские бойцы вплотную приблизились к Донецку 12 июня 2019, 15:52
Все новости
Главные новости
Избрание Зеленского создает новую возможность для мира и отношений с РФ – Болтон
СМИ: В Харькове полиция проводит обыски по делу о сносе бюста Жукова
В партии Зеленского назвали союзников и конкурентов
Гриценко обвиняет полицейских в жестоком избиении соратника
Все новости
безопасность

Утопления ребенка: что следует знать, чтобы предотвратить

безопасность

Осторожно, клещ: енцифалит, борелиоз и как этого избежать

семья

5 простых способов сделать любой брак лучшим

Поиск по сайту
Архив
Весь архів