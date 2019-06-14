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Боевики били из минометов по Марьинке: госпитализировали большую семью

Пятница, 14 июня 2019, 10:51

Террористы обстреляли из минометов жилые кварталы Марьинка, пострадали 4 человека из одной семьи, в том числе 9-летний ребенок.

Об этом 14 июня сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что минометный обстрел начался около 5.00 утра.

 

На месте происшествия правоохранители задокументировали повреждения 3 домов и хозяйственных помещений по улице Шевченко и Героев Чернобыля.

"По улице Шевченко пострадала семья из 7 человек, 4 из них получили ранения различной степени тяжести. 86-летнего дедушку, 57-летнюю и 30-летнюю женщин, а также 9-летний ребенок госпитализированы в больницу", - сообщили в полиции.

 

По информации правоохранителей, в тяжелом состоянии находится дедушка. Ребенок получил легкую контузию.

 

По данному факту в ведомстве открыли уголовное производство по ст.258 "террористический акт". 

 

В пресс-службе Операции объединенных сил отметили, что после обстрела вражеские 122 мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" бежали в жилые кварталы Донецка, где укрылись от артиллерийского огня в ответ в плотной застройке города.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассебоевые действияДонецкДонбассООС
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