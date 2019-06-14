Садовий каже, що вони з Вакарчуком планують узгодити спільних кандидатів

Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що домовився у найближчі дні зустрітись із лідером партії "Голос" Святославом Вакарчуком, щоб узгодити спільних кандидатів на округах на виборах до Верховної Ради.

Про це він повідомив у Twitter.

"Вчора вчергове запропонував Вакарчуку узгодити спільних кандидатів на округах. Ми готові до компромісів. Конкурувати нам між собою, коли в оппонентах місцеві феодали як Дубневич на Львівщині, чи Деркач на Сумщині - немає сенсу!", - заявив Садовий.

За його словами, вони домовились з Вакарчуком зустрітись у найближчі дні і поговорити.

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