Садовий каже, що вони з Вакарчуком планують узгодити спільних кандидатів
Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що домовився у найближчі дні зустрітись із лідером партії "Голос" Святославом Вакарчуком, щоб узгодити спільних кандидатів на округах на виборах до Верховної Ради.
Про це він повідомив у Twitter.
"Вчора вчергове запропонував Вакарчуку узгодити спільних кандидатів на округах. Ми готові до компромісів. Конкурувати нам між собою, коли в оппонентах місцеві феодали як Дубневич на Львівщині, чи Деркач на Сумщині - немає сенсу!", - заявив Садовий.
За його словами, вони домовились з Вакарчуком зустрітись у найближчі дні і поговорити.
Нагадаємо:
- Раніше лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий закликав очільників партій "Голос" Святослава Вакарчука та "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка не боротися між собою на виборах до Верховної Ради і дати бій "мажоритарним феодалам".
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