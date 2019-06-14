Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что договорился в ближайшие дни встретиться с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком, чтобы согласовать общих кандидатов на округах на выборах в Верховную Раду.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Вчера в очередной раз предложил Вакарчуку согласовать общих кандидатов на округах. Мы готовы к компромиссам. Конкурировать нам между собой, когда в оппонентах местные феодалы как Дубневич на Львовщине, или Деркач на Сумщине - нет смысла!", - заявил Садовый.

По его словам, они договорились с Вакарчуком встретиться в ближайшие дни и поговорить.

Напомним: