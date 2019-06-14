Вакарчук с Садовым планируют согласовать общих кандидатов в Раду

662 просмотра
Пятница, 14 июня 2019, 12:57

Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что договорился в ближайшие дни встретиться с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком, чтобы согласовать общих кандидатов на округах на выборах в Верховную Раду.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Вчера в очередной раз предложил Вакарчуку согласовать общих кандидатов на округах. Мы готовы к компромиссам. Конкурировать нам между собой, когда в оппонентах местные феодалы как Дубневич на Львовщине, или Деркач на Сумщине - нет смысла!", - заявил Садовый.

По его словам, они договорились с Вакарчуком встретиться в ближайшие дни и поговорить.

Напомним:

  • Ранее лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый призвал руководителей партий "Голос" Святослава Вакарчука и "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко не бороться между собой на выборах в Верховную Раду и дать бой "мажоритарным феодалам".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Садовый Самопомич Вакарчук Голос


powered by lun.ua
Материалы по теме
Садовой: Советы Тимошенко – либо авантюризм, либо "подстава" Зеленского 13 июня 2019, 10:56
Десятка "Самопомочи": активисты, депутаты, предприниматели 8 июня 2019, 13:41
Садовый предлагает Вакарчуку и Гриценко "мажоритарный бартер" 5 июня 2019, 13:00
Все новости
Главные новости
Визитеры: кто побывал на Банковой первым после инаугурации Зеленского
Конституционный суд признал создание Нацкомиссии по тарифам неконституционным
Новая социология: лидер укрепил позицию, барьер преодолевает Смешко
Избрание Зеленского создает новую возможность для мира и отношений с РФ – Болтон
Все новости
еда

Черная икра полезна, но есть ее не стоит. Почему?

Культура

Все, что вы хотели знать о "Черном квадрате", но боялись спросить

исследование

"Убежать" от старения можно на велосипеде

Поиск по сайту
Архив
Весь архів