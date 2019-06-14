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Садовой говорит, что они с Вакарчуком планируют согласовать общих кандидатов

Пятница, 14 июня 2019, 12:57

Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что договорился в ближайшие дни встретиться с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком, чтобы согласовать общих кандидатов на округах на выборах в Верховную Раду.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Вчера в очередной раз предложил Вакарчуку согласовать общих кандидатов на округах. Мы готовы к компромиссам. Конкурировать нам между собой, когда в оппонентах местные феодалы как Дубневич на Львовщине, или Деркач на Сумщине - нет смысла!", - заявил Садовый.

По его словам, они договорились с Вакарчуком встретиться в ближайшие дни и поговорить.

Напомним:

  • Ранее лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый призвал руководителей партий "Голос" Святослава Вакарчука и "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко не бороться между собой на выборах в Верховную Раду и дать бой "мажоритарным феодалам".

Украинская правда

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Темы: СадовыйСамопомичВакарчукГолос
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