Тягнибок і Ко мають "мінімум 200" кандидатів по мажоритарці
Українські націоналістичні партії та організації, що вирішили йти разом на вибори до Верховної ради, висунуть своїх кандидатів майже на всіх мажоритарних округах.
Про це заявив лідер ВО "Свобода" і перший номер єдиного націоналістичного списку по багатомандатному округу Олег Тягнибок під час прес-конференції у п’ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".
"Станом на зараз точно не можу сказати, але майже всі мажоритарні округи, мінімум 200, які ми перекриємо", - сказав він.
Тягнибок не виключив, що в процесі виборчої кампанії можуть бути ситуативні домовленості з іншими "державницькими" політичними силами, які також висувають своїх кандидатів у парламент.
За словами політика, швидше за все це будуть домовленості регіонального рівня.
"Ми, наприклад, знімаємо нашого кандидата з округу, який для них важливий, а вони знімають свого кандидата з округу, важливого дня нас, щоб переміг конкретний наш кандидат-мажоритарник", - пояснив Тягнибок.
Згідно з інформацією на сайті ЦВК в Україні створено 199 одномандатних виборчих округів.
Нагадаємо:
- На дострокових парламентських виборах ВО "Свобода", Нацкорпус, "Правий Сектор", "Державницька Ініціатива Яроша", ОУН та Конгрес Українських Націоналістів вирішили йти спільним списком.
- Вибори повинні відбутися 21 липня.
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