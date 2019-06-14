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Тягнибок і Ко мають "мінімум 200" кандидатів по мажоритарці

П'ятниця, 14 червня 2019, 14:56

Українські націоналістичні партії та організації, що вирішили йти разом на вибори до Верховної ради, висунуть своїх кандидатів майже на всіх мажоритарних округах.

Про це заявив лідер ВО "Свобода" і перший номер єдиного націоналістичного списку по багатомандатному округу Олег Тягнибок під час прес-конференції у п’ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Станом на зараз точно не можу сказати, але майже всі мажоритарні округи, мінімум 200, які ми перекриємо", - сказав він.

Тягнибок не виключив, що в процесі виборчої кампанії можуть бути ситуативні домовленості з іншими "державницькими" політичними силами, які також висувають своїх кандидатів у парламент.

За словами політика, швидше за все це будуть домовленості регіонального рівня.

"Ми, наприклад, знімаємо нашого кандидата з округу, який для них важливий, а вони знімають свого кандидата з округу, важливого дня нас, щоб переміг конкретний наш кандидат-мажоритарник", - пояснив Тягнибок.

Згідно з інформацією на сайті ЦВК в Україні створено 199 одномандатних виборчих округів.

Нагадаємо:

  • На дострокових парламентських виборах ВО "Свобода", Нацкорпус, "Правий Сектор", "Державницька Ініціатива Яроша", ОУН та Конгрес Українських Націоналістів вирішили йти спільним списком.   
  • Вибори повинні відбутися 21 липня.   

Теми: націоналістиВерховна Радавибори
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