У Тягнибока и Ко есть "минимум 200" кандидатов по мажоритарке
Украинские националистические партии и организации, решившие идти вместе на выборы в Верховную Раду, выдвинут своих кандидатов почти на всех мажоритарных округах
Об этом заявил лидер ВО "Свобода" и первый номер единого националистического списка по многомандатному округу Олег Тягнибок во время пресс-конференции в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".
"По состоянию на сейчас точно не могу сказать, но почти все мажоритарные округа, минимум 200, которые мы перекроем", - сказал он.
Тягнибок не исключил, что в процессе избирательной кампании могут быть ситуативные договоренности с другими "государственными" политическими силами, которые также выдвигают своих кандидатов в парламент.
По словам политика, скорее всего это будут договоренности регионального уровня.
"Мы, например, снимаем нашего кандидата с округа, который для них важен, а они снимают своего кандидата с округа, важного дня нас, чтобы победил конкретный наш кандидат-мажоритарщик", - пояснил Тягнибок.
Напомним:
- На досрочных парламентских выборах ВО "Свобода", Нацкорпус, "Правый Сектор", "Государственническая Инициатива Яроша", ОУН и Конгресс украинских националистов решили идти общим списком.
- Выборы должны состояться 21 июля.
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