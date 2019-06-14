У Тягнибока и Ко есть "минимум 200" кандидатов по мажоритарке

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Пятница, 14 июня 2019, 14:56

Украинские националистические партии и организации, решившие идти вместе на выборы в Верховную Раду, выдвинут своих кандидатов почти на всех мажоритарных округах

Об этом заявил лидер ВО "Свобода" и первый номер единого националистического списка по многомандатному округу Олег Тягнибок во время пресс-конференции в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сейчас точно не могу сказать, но почти все мажоритарные округа, минимум 200, которые мы перекроем", - сказал он.

Тягнибок не исключил, что в процессе избирательной кампании могут быть ситуативные договоренности с другими "государственными" политическими силами, которые также выдвигают своих кандидатов в парламент.

По словам политика, скорее всего это будут договоренности регионального уровня.

"Мы, например, снимаем нашего кандидата с округа, который для них важен, а они снимают своего кандидата с округа, важного дня нас, чтобы победил конкретный наш кандидат-мажоритарщик", - пояснил Тягнибок.

Напомним:

  • На досрочных парламентских выборах ВО "Свобода", Нацкорпус, "Правый Сектор", "Государственническая Инициатива Яроша", ОУН и Конгресс украинских националистов решили идти общим списком.
  • Выборы должны состояться 21 июля.

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Темы: националисты Верховная Рада виборы


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