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У Києві готуються до великого гей-прайду: організатори чекають 10 тисяч учасників

П'ятниця, 14 червня 2019, 15:23

З 16 червня в Києві пройде серія культурно-просвітницьких заходів під егідою "КиївПрайд", яка завершиться Маршем рівності в неділю, 23 червня.

Про це повідомила глава PR-департаменту громадської організації "КиївПрайд" Софія Лапіна на прес-брифінгу в Києві в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що під час заходів будуть обговорюватися питання традиційних цінностей.

"Нам дуже шкода, що термін "традиційні цінності" почав носити негативну конотацію з того моменту, як активізувалися ультраправі і консервативні угруповання", - сказала Лапіна.

За її словами, у цьому році основною темою заходу стане "Свобода. Єдність. Боротьба", а головним гаслом - "Наша традиція - це свобода!".

Повідомляється, що всі зацікавлені зможуть відвідати ПрайдХаус (вул. Набережно-Лугова, 8), де будуть проходити кінопокази, дискусії та тематичні виставки. Також запланована міжнародна правозахисна конференція "Право на місто" і прем'єра документального фільму "Не ховай очі - 2".

У свою чергу, співзасновниця "КиївПрайд" Анна Шаригіна підкреслила, що в 2019 році програма "Прайду" буде присвячена інклюзивності, а не тільки правам людини для ЛГБТ-спільноти.

Зазначається, що "КиївПрайд" завершиться Маршем рівності 23 червня. Деталі маршу будуть повідомлені найближчим часом, орієнтовний час проведення - з 8.00 до 15.00.

"Зараз ми ведемо переговори з Національною поліцією і Київською міською державною адміністрацією, узгоджуємо заходи безпеки і маршрут", - сказав директор громадської організації "КиївПрайд" Руслана Панухнік.

Передбачається, що в 2019 році на Марші буде близько 10 тисяч учасників.

Теми: КиївЛГБТправа людини
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