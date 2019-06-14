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В Киеве готовятся к большому гей-прайду: организаторы ждут 10 тысяч участников

Пятница, 14 июня 2019, 15:23

С 16 июня в Киеве пройдет серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершится Маршем равенства в воскресенье, 23 июня.

Об этом сообщила глава PR-департамента общественной организации "КиевПрайд" София Лапина на пресс-брифинге в Киеве в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что во время мероприятий будут обсуждаться вопросы традиционных ценностей.

"Нам очень жаль, что термин "традиционные ценности" начал носить негативную коннотацию с того момента, как активизировались ультраправые и консервативные группировки", - сказала Лапина.

По ее словам, в этом году основной темой мероприятия станет "Свобода. Единство. Борьба", а главным лозунгом - "Наша традиция - это свобода!".

Сообщается, что все заинтересованные смогут посетить ПрайдХаус (ул. Набережно-Луговая, 8), где будут проходить кинопоказы, дискуссии и тематические выставки. Также запланирована международная правозащитная конференция "Право на город" и премьера документального фильма "Не прячь глаза - 2".

В свою очередь, соучредитель "КиевПрайд" Анна Шарыгина подчеркнула, что в 2019 году программа "Прайд" будет посвящена инклюзивности, а не только правам человека для ЛГБТ-сообщества.

Отмечается, что "КиевПрайд" завершится Маршем равенства 23 июня. Детали марша будут сообщены в ближайшее время, ориентировочное время проведения - с 8.00 до 15.00.

"Сейчас мы ведем переговоры с Национальной полицией и Киевской городской государственной администрацией, согласовываем меры безопасности и маршрут", - сказал директор общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник.

Предполагается, что в 2019 году на Марше будет около 10 тысяч участников.

Темы: КиевЛГБТправа человека
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