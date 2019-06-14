У Вакарчука заявили, що Садовий сказав неправду про спільних кандидатів

У партії музиканта Святослава Вакарчука "Голос" стверджують, що інформація про начебто якісь домовленості між партіями, яку наполегливо озвучує лідер "Самопомочі" Андрій Садовий, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє прес-служба партії у Twitter.

"Політичні ігри та договори за спиною виборців – це стара політика, яка повинна піти в минуле. Нова політика – це прозорість та підзвітність. Обирати повинен виборець. Має звучати його голос", - заявили у політсилі.

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