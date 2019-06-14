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У Вакарчука заявили, що Садовий сказав неправду про спільних кандидатів

П'ятниця, 14 червня 2019, 15:54
У Вакарчука заявили, що Садовий сказав неправду про спільних кандидатів

У партії музиканта Святослава Вакарчука "Голос" стверджують, що інформація про начебто якісь домовленості між партіями, яку наполегливо озвучує лідер "Самопомочі" Андрій Садовий, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє прес-служба партії у Twitter.

"Політичні ігри та договори за спиною виборців – це стара політика, яка повинна піти в минуле. Нова політика – це прозорість та підзвітність. Обирати повинен виборець. Має звучати його голос", - заявили у політсилі.

Нагадаємо:

  • Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що домовився у найближчі дні зустрітись із лідером партії "Голос" Святославом Вакарчуком, щоб узгодити спільних кандидатів на округах на виборах до Верховної Ради.

Українська правда

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Теми: ВакарчукГолосСадовийСамопомічвибори
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