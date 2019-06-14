У Вакарчука заявили, що Садовий сказав неправду про спільних кандидатів

14762 перегляди
П'ятниця, 14 червня 2019, 15:54

У партії музиканта Святослава Вакарчука "Голос" стверджують, що інформація про начебто якісь домовленості між партіями, яку наполегливо озвучує лідер "Самопомочі" Андрій Садовий, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє прес-служба партії у Twitter.

"Політичні ігри та договори за спиною виборців – це стара політика, яка повинна піти в минуле. Нова політика – це прозорість та підзвітність. Обирати повинен виборець. Має звучати його голос", - заявили у політсилі.

Нагадаємо:

  • Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що домовився у найближчі дні зустрітись із лідером партії "Голос" Святославом Вакарчуком, щоб узгодити спільних кандидатів на округах на виборах до Верховної Ради.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Вакарчук Голос Садовий Самопоміч вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Садовий каже, що вони з Вакарчуком планують узгодити спільних кандидатів 14 червня 2019, 12:57
Діджитал-стратег, який працював на Порошенка, перейшов до Вакарчука 13 червня 2019, 22:33
Вакарчук показав перших донорів партії 13 червня 2019, 19:23
Усі новини
Головні новини
Зеленський – родичам полонених в РФ моряків: Скоро звільнять
Зеленський влаштував у Facebook "вибори" голови Львівської ОДА
Соратник Медведчука слідом за "112" і NewsOne купив ZIK
У прикордонників новий голова – указ президента
Усі новини
Фотопроект

Чудові світлини бабусь з онуками

дослідження

Штучне світло під час сну може бути одним з факторів ожиріння у жінок

сім'я

5 способів отримати максимум від сімейного обіду чи вечері