У Вакарчука заявили, що Садовий сказав неправду про спільних кандидатів
У партії музиканта Святослава Вакарчука "Голос" стверджують, що інформація про начебто якісь домовленості між партіями, яку наполегливо озвучує лідер "Самопомочі" Андрій Садовий, не відповідає дійсності.
Про це повідомляє прес-служба партії у Twitter.
"Політичні ігри та договори за спиною виборців – це стара політика, яка повинна піти в минуле. Нова політика – це прозорість та підзвітність. Обирати повинен виборець. Має звучати його голос", - заявили у політсилі.
Нагадаємо:
- Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що домовився у найближчі дні зустрітись із лідером партії "Голос" Святославом Вакарчуком, щоб узгодити спільних кандидатів на округах на виборах до Верховної Ради.
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