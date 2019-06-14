В партии музыканта Святослава Вакарчука "Голос" утверждают, что информация о якобы каких-то договоренностях между партиями, которую настойчиво озвучивает лидер "Самопомочи" Андрей Садовый, не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба партии в Twitter.

"Политические игры и договоры за спиной избирателей - это старая политика, которая должна уйти в прошлое. Новая политика - это прозрачность и подотчетность. Выбирать должен избиратель. Должен звучать его голос", - заявили в политсиле.

Напомним: