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У Вакарчука заявили, что Садовой сказал неправду об общих кандидатах

Пятница, 14 июня 2019, 15:54
У Вакарчука заявили, что Садовой сказал неправду об общих кандидатах

В партии музыканта Святослава Вакарчука "Голос" утверждают, что информация о якобы каких-то договоренностях между партиями, которую настойчиво озвучивает лидер "Самопомочи" Андрей Садовый, не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба партии в Twitter.

"Политические игры и договоры за спиной избирателей - это старая политика, которая должна уйти в прошлое. Новая политика - это прозрачность и подотчетность. Выбирать должен избиратель. Должен звучать его голос", - заявили в политсиле.

Напомним:

  • Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что договорился в ближайшие дни встретиться с лидером партии "Голос" Святослава Вакарчука, чтобы согласовать общих кандидатов на округах на выборах в Верховную Раду.

Украинская правда

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Темы: ВакарчукГолосСадовыйСамопомичвиборы
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