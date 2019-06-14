У Вакарчука заявили, что Садовый врет о совместных кандидатах
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Пятница, 14 июня 2019, 15:54
В партии музыканта Святослава Вакарчука "Голос" утверждают, что информация о якобы каких-то договоренностях между партиями, которую настойчиво озвучивает лидер "Самопомочи" Андрей Садовый, не соответствует действительности.
Об этом сообщает пресс-служба партии в Twitter.
"Политические игры и договоры за спиной избирателей - это старая политика, которая должна уйти в прошлое. Новая политика - это прозрачность и подотчетность. Выбирать должен избиратель. Должен звучать его голос", - заявили в политсиле.
Напомним:
- Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что договорился в ближайшие дни встретиться с лидером партии "Голос" Святослава Вакарчука, чтобы согласовать общих кандидатов на округах на выборах в Верховную Раду.
Украинская правда
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