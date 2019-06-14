ЗСУ взяли на озброєння спритний безпілотник-невидимку

Збройні Сили України прийняли на озброєння модернізований безпілотний комплекс Spectator-М1, який може підніматися на висоту 3,5 км і досягати швидкості 120 км/год.

Відповідний наказ підписав міністр оборони Степан Полторак, повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

"Модернізований та вдосконалений безпілотний авіаційний комплекс Spectator-М1, який створений ВАТ "Меридіан" ім. С.П Корольова, що входить до складу ДК "Укроборонпром", прийнято на озброєння Збройних Сил України", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Spectator-М1 створений у співпраці з фахівцями Київського політехнічного інституту і призначений для ведення повітряної розвідки вдень і вночі.

"Spectator-М1 – вдосконалена версія безпілотників Spectator від ВАТ "Меридіан" ім. С.П Корольова. У ході модернізації безпілотний комплекс отримав новий тепловізор, досконалішу станцію управління, а також зменшену вагу, що дозволяє йому знаходитись у повітрі більше часу", - повідомляє прес-служба.

"Враховуючи малі розміри Spectator-М1, спеціально підібраний колір фюзеляжу, а також малу ефективну площу розсіювання, він залишається непомітним для противника", - розповіли в Укроборонпромі.

Крім того, безпілотник отримав нову парашутну систему, що дозволило зменшити швидкість посадки до 3 м/с.

"Новітній Spectator-М1 піднімається на висоту до 3 600 метрів, має максимальну швидкість у 120 км/год, швидкість, при якій виконується завдання, – 70 км/год. В повітрі безпілотник може знаходитися понад дві години. Дальність польоту Spectator-М1 становить до 150 км", - описали особливості БПЛА представники концерну.

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