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ВСУ взяли на вооружение шустрый беспилотник-невидимку

Пятница, 14 июня 2019, 16:20

Вооруженные Силы Украины приняли на вооружение модернизированный беспилотный комплекс Spectator-М1, который может подниматься на высоту 3,5 км и достигать скорости 120 км/ч.

Соответствующий приказ подписал министр обороны Степан Полторак, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1, созданный ОАО "Меридиан" им. С.П Королева, которое входит в состав ГК "Укроборонпром", принят на вооружение Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Spectator-М1 создан в сотрудничестве со специалистами Киевского политехнического института и предназначен для ведения воздушной разведки днем ​​и ночью.

"Spectator-М1 - усовершенствованная версия беспилотников Spectator от ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева. В ходе модернизации беспилотный комплекс получил новый тепловизор, усовершенствованную станцию ​​управления, а также меньший вес, что позволяет ему находиться в воздухе больше времени", - сообщает пресс-служба.

"Учитывая малые размеры Spectator-М1, специально подобранный цвет фюзеляжа, а также малую эффективную площадь рассеяния, он остается незаметным для противника", - рассказали в Укроборонпроме.

Кроме того, сообщается, что беспилотник получил новую парашютную систему, что позволило уменьшить скорость посадки до 3 м/с.

"Новейший Spectator-М1 поднимается на высоту до 3600 метров, имеет максимальную скорость в 120 км/ч, скорость, при которой выполняется задача, - 70 км/ч. В воздухе беспилотник может находиться более 2 часов. Дальность полета Spectator-М1 составляет до 150 км", - описали характеристики БПЛА в ведомстве.

Напомним:

  • Первые беспилотники появились в Минобороны и Госпогранслужбе в 2015 году.
  • С апреля 2018 года беспилотники предыдущей модели "Spectator-M" начали патрулировать админграницу между аннексированным РФ Крымом и материковой Украиной.

Украинская правда

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Темы: беспилотникиВооруженные силы
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