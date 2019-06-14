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Зеленський призначив нове керівництво Нацгвардії

П'ятниця, 14 червня 2019, 16:25

Президент Володимир Зеленський призначив Миколу Балана командувачем Національної гвардії України.

Про це йдеться в указі президента №407.

До того Балан займав посаду заступника командувача Нацгвардії, а після звільнення колишнього глави НГУ виконував повноваження керівника відомства.

У 2010 Балан був начальником Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України, а в 2014 році його призначили заступником командувача НГУ.

Новий керманич НГУ також має ордени "За заслуги" II та III ступенів, та медаль "За військову службу Україні".

 
Микола Балан

Крім того президент звільнив Олега Кулика з посади заступника командувача НГУ та зарахував його в розпорядження командувача Нацгвардії.

Також Зеленський призначив на посади заступників нового глави НГУ Юрія Лебідя та Руслана Дзюбу.

Володимира Кондратюка призначили першим заступником командувача Нацгвардії.

Нагадаємо: 

  • 7 травня екс-президент Петро Порошенко звільнив командувача Нацгвардії Юрія Аллерова.
  • Генерал-полковник Юрій Аллеров командував Національною гвардією України з 30 грудня 2015 року по 7 травня 2019 року.
  • У 2019 році Аллерова запідозрили у причетності до незаконного заволодіння 81 635 448 грн.
  • 17 травня суд обрав Аллерову запобіжний захід - тримання під вартою до 12 липня 2019 року, визначивши розмір застави у 4,8 млн грн, а 21 травня він вийшов з СІЗО. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийНацгвардія
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