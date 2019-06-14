Зеленский назначил новое руководство Нацгвардии

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Пятница, 14 июня 2019, 16:25

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины.

Об этом говорится в указе президента №407.

До этого Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардии и выполнял полномочия руководителя ведомства.

Указом №405 Зеленский уволил его с должности заместителя, а указом №404 освободил от исполнения обязанностей.

Дополняется...

Украинская правда

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Темы: Зеленский Нацгвардия


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