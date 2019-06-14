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Зеленский назначил новое руководство Нацгвардии

Пятница, 14 июня 2019, 16:25

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины.

Об этом говорится в указе президента №407.

До этого Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардии, а после увольнения бывшего главы НГУ выполнял полномочия руководителя ведомства.

В 2010 году Балан был начальником Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины, а в 2014 году его назначили заместителем командующего НГУ.

Новый руководитель НГУ также имеет  ордена "За заслуги" II и III степеней, и медаль "За воинскую службу Украине".

 
Николай Балан

Кроме того, Зеленский уволил Олега Кулика с должности заместителя командующего НГУ и зачислил его в распоряжение командующего Нацгвардии.

Также Зеленский назначил на должности заместителей нового главы НГУ Юрия Лебедя и Руслана Дзюбу.

Владимира Кондратюка назначили первым заместителем командующего Нацгвардии.

Напомним:

  • 7 мая экс-президент Петр Порошенко уволил командующего Нацгвардии Юрия Аллерова.
  • Генерал-полковник Юрий Аллеров командовал Национальной гвардией Украины от 30 декабря 2015 года по 7 мая 2019 года.
  • В 2019 году Аллерова заподозрили в причастности к незаконному завладению 81635448 грн.
  • 17 мая суд избрал Аллерову меру пресечения - содержание под стражей до 12 июля 2019 года, определив размер залога в 4,8 млн грн, а 21 мая он вышел из СИЗО.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийНацгвардия
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