Зеленский назначил новое руководство Нацгвардии

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины.

Об этом говорится в указе президента №407.

До этого Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардии, а после увольнения бывшего главы НГУ выполнял полномочия руководителя ведомства.

В 2010 году Балан был начальником Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины, а в 2014 году его назначили заместителем командующего НГУ.

Новый руководитель НГУ также имеет ордена "За заслуги" II и III степеней, и медаль "За воинскую службу Украине".

Николай Балан

Кроме того, Зеленский уволил Олега Кулика с должности заместителя командующего НГУ и зачислил его в распоряжение командующего Нацгвардии.

Также Зеленский назначил на должности заместителей нового главы НГУ Юрия Лебедя и Руслана Дзюбу.

Владимира Кондратюка назначили первым заместителем командующего Нацгвардии.

Напомним: