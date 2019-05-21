Екс-глава Нацгвардії вийшов із СІЗО

Колишнього очільника Нацгвардії Юрія Аллерова, якого підозрюють у незаконному заволодінні мільйонів гривень, 20 травня випустили з-під варти.

Таку інформацію "Українській правді" підтвердив заступник очільника САП Володимир Кривенко.

"Ще вчора його відпустили з-під варти", - сказав Кривенко.

За словами адвоката екс-керівника Нацгвардії, за Аллерова внесли заставу у розмірі 4,8 млн гривень ще 17 травня, однак до 20 травня він перебував під вартою.

Прокурор пояснив, що внесені кошти надійшли 20 травня.

Нагадаємо: