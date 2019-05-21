Екс-глава Нацгвардії вийшов із СІЗО

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Вівторок, 21 травня 2019, 13:29

Колишнього очільника Нацгвардії Юрія Аллерова, якого підозрюють у незаконному заволодінні мільйонів гривень, 20 травня випустили з-під варти.

Таку інформацію "Українській правді" підтвердив заступник очільника САП Володимир Кривенко.

"Ще вчора його відпустили з-під варти", - сказав Кривенко.

За словами адвоката екс-керівника Нацгвардії, за Аллерова внесли заставу у розмірі 4,8 млн гривень ще 17 травня, однак до 20 травня він перебував під вартою.

Прокурор пояснив, що внесені кошти надійшли 20 травня.

Нагадаємо:

  • Генерал-полковник Юрій Аллеров командував Національною гвардією України з 30 грудня 2015 року по 7 травня 2019 року.
  • За даними розслідування журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", Аллеров погодив заміну житлового комплексу для гвардійців, через що вони отримали житло не на столичному Печерську, а на околиці Києва. Різниця в ціні, за даними журналістів, склала понад 100 мільйонів гривень. 
  • У грудні 2017 р. за даними фактами НАБУ відкрило кримінальне провадження. 
  • У травні 2019 р. НАБУ затримало Юрія Аллерова, гендиректора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду та приватного підприємця-оцінювача Алісу Гринчук. Їх підозрюють у незаконному заволодінні 81 635 448 грн.
  • Майбороду суд відпустив під заставу у 2 мільйони гривень, Гринчук обрано запобіжний захід у вигляді 1,5 млн грн застави.  
  • 17 травня суд обрав Аллерову запобіжний захід - тримання під вартою до 12 липня 2019 року, визначивши розмір застави у 4,8 млн грн. 

Альона Мазуренко, УП

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Теми: прокуратура Нацгвардія суд корупція


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