Екс-глава Нацгвардії вийшов із СІЗО
Колишнього очільника Нацгвардії Юрія Аллерова, якого підозрюють у незаконному заволодінні мільйонів гривень, 20 травня випустили з-під варти.
Таку інформацію "Українській правді" підтвердив заступник очільника САП Володимир Кривенко.
"Ще вчора його відпустили з-під варти", - сказав Кривенко.
За словами адвоката екс-керівника Нацгвардії, за Аллерова внесли заставу у розмірі 4,8 млн гривень ще 17 травня, однак до 20 травня він перебував під вартою.
Прокурор пояснив, що внесені кошти надійшли 20 травня.
Нагадаємо:
- Генерал-полковник Юрій Аллеров командував Національною гвардією України з 30 грудня 2015 року по 7 травня 2019 року.
- За даними розслідування журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", Аллеров погодив заміну житлового комплексу для гвардійців, через що вони отримали житло не на столичному Печерську, а на околиці Києва. Різниця в ціні, за даними журналістів, склала понад 100 мільйонів гривень.
- У грудні 2017 р. за даними фактами НАБУ відкрило кримінальне провадження.
- У травні 2019 р. НАБУ затримало Юрія Аллерова, гендиректора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду та приватного підприємця-оцінювача Алісу Гринчук. Їх підозрюють у незаконному заволодінні 81 635 448 грн.
- Майбороду суд відпустив під заставу у 2 мільйони гривень, Гринчук обрано запобіжний захід у вигляді 1,5 млн грн застави.
- 17 травня суд обрав Аллерову запобіжний захід - тримання під вартою до 12 липня 2019 року, визначивши розмір застави у 4,8 млн грн.
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