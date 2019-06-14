У пограничников новый глава – указ президента
Пятница, 14 июня 2019, 16:29
Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко.
Соответствующий указ от 13 июня появился на сайте президента в пятницу.
"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины", - говорится документе.
Полковник Сергей Дейнеко был начальником Луганского пограничного отряда. До нового назначения, как свидетельствует электронная декларация, работал заместителем директора Департамента оперативной деятельности в Администрации Государственной пограничной службы.
Напомним:
- 31 мая президент Владимир Зеленский освободил генерала армии Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы а еще - уволил с военной службы в запас.
Украинская правда