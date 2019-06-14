У пограничников новый глава – указ президента
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Пятница, 14 июня 2019, 16:29
Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко.
Соответствующий указ от 13 июня появился на сайте президента в пятницу.
"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины", - говорится документе.
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