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У пограничников новый глава – указ президента

Пятница, 14 июня 2019, 16:29
У пограничников новый глава – указ президента

Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко.

Соответствующий указ от 13 июня появился на сайте президента в пятницу.

"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины", - говорится документе.

 
Информация о Дейнеко из отрытых источников - противоречивая

Полковник Сергей Дейнеко был начальником Луганского пограничного отряда. До нового назначения, как свидетельствует электронная декларация, работал заместителем директора Департамента оперативной деятельности в Администрации Государственной пограничной службы.

Напомним:

  • 31 мая президент Владимир Зеленский освободил генерала армии Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы а еще - уволил с военной службы в запас.

Украинская правда

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Темы: Пограничная служба
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