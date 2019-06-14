У пограничников новый глава – указ президента

Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко.

Соответствующий указ от 13 июня появился на сайте президента в пятницу.

"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины", - говорится документе.

Информация о Дейнеко из отрытых источников - противоречивая

Полковник Сергей Дейнеко был начальником Луганского пограничного отряда. До нового назначения, как свидетельствует электронная декларация, работал заместителем директора Департамента оперативной деятельности в Администрации Государственной пограничной службы.

Напомним: