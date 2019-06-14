Під АП встановили велостанцію: "Команда до випробувань готова"

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П'ятниця, 14 червня 2019, 19:52

Під будівлею Адміністрації президента встановили велостанцію європейської мережі nextbike.

Про це повідомляє у п’ятницю прес-служа АП у Twitter.

"Сьогодні, 14 серпня, під будівлею Адміністрації президента було встановлено велостанцію європейської мережі nextbike", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей проект функціонує вже в понад 200 містах 25 країн світу, а до України прийшов у серпні 2018 року.

"Команда Адміністрації до випробування сервісу готова!", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

  • 13 червня заступник голови Адміністрації президента і один зі сценаристів серіалу "Слуга народу" Юрій Костюк заявив, що "зараз у нас не та ситуація в країні, коли президент може собі дозволити їздити на велосипеді". 
  • На велосипеді їздив герой фільму "Слуга народу" президент Василь Голобородько, якого зіграв нинішній президент України Володимир Зеленський.
  • Серіал "Слуга народу", створений студією "Квартал 95", розповідає про те, як вчитель історії Василь Голобородько стає президентом України і намагається чинити не так, як зазвичай робили політики.

Українська правда

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