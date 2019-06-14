Під будівлею Адміністрації президента встановили велостанцію європейської мережі nextbike.

Про це повідомляє у п’ятницю прес-служа АП у Twitter.

Сьогодні, 14 червня, під будівлею Адміністрації Президента було встановлено велостанцію європейської мережі nextbike. Цей проект функціонує вже в понад 200 містах 25 країн світу, а до України прийшов у серпні 2018 року. Команда Адміністрації до випробування сервісу готова! pic.twitter.com/yZ4sLLKWtr — APU (@APUkraine) 14 червня 2019 р.

"Сьогодні, 14 серпня, під будівлею Адміністрації президента було встановлено велостанцію європейської мережі nextbike", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей проект функціонує вже в понад 200 містах 25 країн світу, а до України прийшов у серпні 2018 року.

"Команда Адміністрації до випробування сервісу готова!", - йдеться в повідомленні.

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