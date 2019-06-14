Під АП встановили велостанцію: "Команда до випробувань готова"
Під будівлею Адміністрації президента встановили велостанцію європейської мережі nextbike.
Про це повідомляє у п’ятницю прес-служа АП у Twitter.
Сьогодні, 14 червня, під будівлею Адміністрації Президента було встановлено велостанцію європейської мережі nextbike. Цей проект функціонує вже в понад 200 містах 25 країн світу, а до України прийшов у серпні 2018 року. Команда Адміністрації до випробування сервісу готова! pic.twitter.com/yZ4sLLKWtr— APU (@APUkraine) 14 червня 2019 р.
"Сьогодні, 14 серпня, під будівлею Адміністрації президента було встановлено велостанцію європейської мережі nextbike", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цей проект функціонує вже в понад 200 містах 25 країн світу, а до України прийшов у серпні 2018 року.
"Команда Адміністрації до випробування сервісу готова!", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо:
- 13 червня заступник голови Адміністрації президента і один зі сценаристів серіалу "Слуга народу" Юрій Костюк заявив, що "зараз у нас не та ситуація в країні, коли президент може собі дозволити їздити на велосипеді".
- На велосипеді їздив герой фільму "Слуга народу" президент Василь Голобородько, якого зіграв нинішній президент України Володимир Зеленський.
- Серіал "Слуга народу", створений студією "Квартал 95", розповідає про те, як вчитель історії Василь Голобородько стає президентом України і намагається чинити не так, як зазвичай робили політики.
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