Под АП установили велостанцию: "Команда к испытаниям готова"

489 просмотров
Пятница, 14 июня 2019, 19:52

Под зданием Администрации президента установили велостанцию европейской сети nextbike.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служа АП в Twitter.

"Сегодня, 14 августа, у здания Администрации президента была установлена велостанция европейской сети nextbike", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот проект работает уже более чем 200 городах 25 стран мира, а в Украину пришел в августе 2018 года.

"Команда Администрации к испытанию сервиса готова", - говорится в сообщении.

Читайте также: Тест-драйв: как работает первый городской велопрокат в Киеве

Напомним:

  • 13 июня заместитель главы Администрации президента и один из сценаристов сериала "Слуга народа" Юрий Костюк заявил, что "сейчас у нас не та ситуация в стране, когда президент может себе позволить ездить на велосипеде".
  • На велосипеде ездил герой фильма "Слуга народа" президент Василий Голобородько, которого сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
  • Сериал "Слуга народа", созданный студией "Квартал 95", рассказывает о том, как учитель истории Василий Голобородько становится президентом Украины и пытается поступать так, как обычно делали политики.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Зеленский устроил в Facebook "выборы" главы Львовской ОГА
Соратник Медведчука вслед за "112" и NewsOne купил ZIK
У пограничников новый глава – указ президента
Зеленский назначил новое руководство Нацгвардии
Все новости
исследование

Как обертка влияет на наш выбор?

еда

7 овощей, которые стоит начать есть, хоть вы их и ненавидите

безопасность

Утопления ребенка: что следует знать, чтобы предотвратить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів