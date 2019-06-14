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Зеленский теперь может ездить на работу на велосипеде

Пятница, 14 июня 2019, 19:52

Под зданием Администрации президента установили велостанцию европейской сети nextbike.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служа АП в Twitter.

"Сегодня, 14 августа, у здания Администрации президента была установлена велостанция европейской сети nextbike", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот проект работает уже более чем 200 городах 25 стран мира, а в Украину пришел в августе 2018 года.

"Команда Администрации к испытанию сервиса готова", - говорится в сообщении.

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Напомним:

  • 13 июня заместитель главы Администрации президента и один из сценаристов сериала "Слуга народа" Юрий Костюк заявил, что "сейчас у нас не та ситуация в стране, когда президент может себе позволить ездить на велосипеде".
  • На велосипеде ездил герой фильма "Слуга народа" президент Василий Голобородько, которого сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
  • Сериал "Слуга народа", созданный студией "Квартал 95", рассказывает о том, как учитель истории Василий Голобородько становится президентом Украины и пытается поступать так, как обычно делали политики.

Украинская правда

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