Под АП установили велостанцию: "Команда к испытаниям готова"
Под зданием Администрации президента установили велостанцию европейской сети nextbike.
Об этом сообщает в пятницу пресс-служа АП в Twitter.
Сьогодні, 14 червня, під будівлею Адміністрації Президента було встановлено велостанцію європейської мережі nextbike. Цей проект функціонує вже в понад 200 містах 25 країн світу, а до України прийшов у серпні 2018 року. Команда Адміністрації до випробування сервісу готова! pic.twitter.com/yZ4sLLKWtr— APU (@APUkraine) 14 червня 2019 р.
"Сегодня, 14 августа, у здания Администрации президента была установлена велостанция европейской сети nextbike", - говорится в сообщении.
Отмечается, что этот проект работает уже более чем 200 городах 25 стран мира, а в Украину пришел в августе 2018 года.
"Команда Администрации к испытанию сервиса готова", - говорится в сообщении.
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Напомним:
- 13 июня заместитель главы Администрации президента и один из сценаристов сериала "Слуга народа" Юрий Костюк заявил, что "сейчас у нас не та ситуация в стране, когда президент может себе позволить ездить на велосипеде".
- На велосипеде ездил герой фильма "Слуга народа" президент Василий Голобородько, которого сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
- Сериал "Слуга народа", созданный студией "Квартал 95", рассказывает о том, как учитель истории Василий Голобородько становится президентом Украины и пытается поступать так, как обычно делали политики.
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