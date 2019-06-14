Под зданием Администрации президента установили велостанцию европейской сети nextbike.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служа АП в Twitter.

Сьогодні, 14 червня, під будівлею Адміністрації Президента було встановлено велостанцію європейської мережі nextbike. Цей проект функціонує вже в понад 200 містах 25 країн світу, а до України прийшов у серпні 2018 року. Команда Адміністрації до випробування сервісу готова! pic.twitter.com/yZ4sLLKWtr — APU (@APUkraine) 14 червня 2019 р.

"Сегодня, 14 августа, у здания Администрации президента была установлена велостанция европейской сети nextbike", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот проект работает уже более чем 200 городах 25 стран мира, а в Украину пришел в августе 2018 года.

"Команда Администрации к испытанию сервиса готова", - говорится в сообщении.

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Напомним: