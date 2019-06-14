Із "медведчуківського" ZIKу масово звільняються топ-менеджери й журналісти

Гендиректор медіахолдингу ZIK Ігор Туркевич звільнився з посади після того, як стало відомо, що новим власником телеканалу став соратник Віктора Медведчука, нардеп від "Опозиційного блоку" Тарас Козак.

Про це Туркевич повідомив виданню "Детектор медіа"

"Причини, я думаю, зрозумілі" - сказав він у коментарі.

Крім того, про звільнення з телеканалу повідомили керівниця департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан, шеф-редактор новин телеканалу Роман Недзельський, головна редакторка ІА ZIK Тетяна Вергелес.

"Мій ЗІК закінчився. Звільняюся", - написала Вергелес.

"За 9 років роботи мене безліч разів перепитували, чи Медведчук купив ZIK. І це завжди було неправдою. Але ось це сталося - Тарас Козак, поплічник кума Путіна, власник ZIKу. Я для себе не бачу жодної можливості продовжувати тут роботу", - повідомила Мовчан.

"Офіційно - телеканал ZIK тепер належить Медведчуку. А я - завтра видаю в ефір останній випуск тижневика "Деталі" і йду шукати роботу", - зазначив Роман Недзельський.

Автор та ведучий Вахтанг Кіпіані повідомив, що закриває свою програму на каналі.

"Дорогою на презентацію книги "Справа Василя Стуса" дізнався новину, що адвокат Стуса Медведчук купив телеканал, на якому понад 6 років виходила програма "Історична правда-ZIK". Ми зробили близько 500 випусків. Як автор і ведучий програми повідомляю, що передача закривається. Медведчук - це ворог моєї країни, вбивця і минулого, і майбутнього", - написав Кіпіані.

Про припинення співпраці з телеканалом ZIK повідомив і журналіст Сергій Рахманін.

"Змушений припинити співпрацю з каналом ZIK. Причини зрозумілі. Дякую колегам за плідну співпрацю", - написав він.

Разом з тим, заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин відмовився від участі у вечірньому ток-шоу на телеканалі ZIK.

"Ярослав вирішив відмовитися від участі, адже на один вільний телеканал сьогодні стало менше. Купівля телеканалу соратником Віктора Медведчука додала його до пулу антиукраїнських сил і виключає нашу присутність в шоу телеканалу", - написав у Facebook керівник прес-служби "Голосу" Ярема Дух.

Разом з тим, новий власник телеканалу Тарас Козак створює медіахолдинг "Новини".

"Одержавши ZIK, я зможу побудувати найбільшу мережу з інформаційних мовників, яка з точки зору ресурсів робить їх менш витратними і в той же момент створює їх більшу капіталізацію як активу. І цей актив називається інформаційний медіахолдинг "Новини". Саме для його розвитку і управління я запросив одного з найсильніших медіапродюсерів країни - Олексія Семенова", - цитує Козака один з його телеканалів "112 Україна".

Нардеп також додав, що для нього придбання телеканалу ZIK - це "осмислений і прагматичний крок".

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