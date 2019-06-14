С "медведчуковского" ZIKа массово увольняются топ-менеджеры и журналисты

Гендиректор медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич уволился после того, как стало известно, что новым владельцем телеканала стал соратник Виктора Медведчука, нардеп от "Оппозиционного блока" Тарас Козак.

Об этом Туркевич сообщил изданию "Детектор медиа"

"Причины, я думаю, понятны", - сказал он в комментарии.

Кроме того, об увольнении с телеканала сообщили руководитель департамента производства собственных программ Ольга Мовчан, шеф-редактор новостей телеканала Роман Недзельский, главный редактор ИА ZIK Татьяна Вергелес.

"Мой ЗИК закончился. Увольняюсь", - написала Вергелес.

"За 9 лет работы меня множество раз переспрашивали, купил ли Медведчук ZIK. И это всегда было неправдой. Но вот это произошло - Тарас Козак, соратник кума Путина, владелец ZIKу. Я для себя не вижу никакой возможности продолжать здесь работу", - сообщила Мовчан.

"Официально - телеканал ZIK теперь принадлежит Медведчуку. А я - завтра выдаю в эфир последний выпуск еженедельника "Детали" и иду искать работу", - отметил Недзельский.

Автор и ведущий Вахтанг Кипиани сообщил, что закрывает свою программу на канале.

"По дороге на презентацию книги " Дело Василия Стуса" узнал новость, что адвокат Стуса Медведчук купил телеканал, на котором более 6 лет выходила программа "Историческая правда-ZIK". Мы сделали около 500 выпусков. Как автор и ведущий программы сообщаю, что передача закрывается. Медведчук - это враг моей страны, убийца и прошлого, и будущего", - написал Кипиани.

О прекращении сотрудничества с телеканалом ZIK сообщил и журналист Сергей Рахманин.

"Вынужден прекратить сотрудничество с каналом ZIK. Причины понятны. Спасибо коллегам за плодотворное сотрудничество", - написал он.

Вместе с тем, новый владелец телеканала Тарас Козак создает медиахолдинг "Новости".

"Получив ZIK, я смогу построить крупнейшую сеть из информационным вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными и в тот же момент создает их большую капитализацию как актива. И этот актив называется информационный медиахолдинг "Новости". Именно для его развития и управления я пригласил одного из сильнейших медиапродюсеров страны - Алексея Семенова", - цитирует Козака один из его телеканалов "112 Украина".

Нардеп также добавил, что для него приобретение телеканала ZIK - это "осмысленный и прагматичный шаг".

Напомним: