Епіфаній пояснив розбіжності з Філаретом
П'ятниця, 14 червня 2019, 21:38
Розбіжності стосуються питання влади - почесний патріарх Філарет хоче бути єдиним бенефіціаром Православної церкви України.
Про це митрополит Епіфаній розповів Новому Времени.
За словами Епіфанія, розбіжності - у баченні моделі керування єдиною помісною православною церквою.
На його думку, як зазначає видання, "акціонерами" томосу є український народ.
"Але зараз ми бачимо, що одним єдиним бенефіціаром хоче бути одна певна постать, певним одним акціонером. Але ми хочемо, щоб ця церква в майбутньому керувалася соборно, а не одноосібно. На жаль, певні владні амбіції з боку почесного патріарха Філарета хочуть зруйнувати всі столітні надії українського народу мати свою помісну православну церкву", — сказав Епіфаній.
Нагадаємо:
- Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що 20 червня скликає собор ліквідованого Київського патріархату, де офіційно не визнає автокефалії українських православних церков.
- 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
- Навесні Філарет почав стверджувати, що при переговорах про створення Єдиної помісної православної української церкви президент Петро Порошенко вмовив його зняти свою кандидатуру на предстоятеля, але пообіцяв негласне керівництво.
- Філарет каже, що домовленості порушено та критикує дії Епіфанія.
- Філарет також заявив, що Київський патріархат досі не ліквідований.