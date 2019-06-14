Епіфаній пояснив розбіжності з Філаретом

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П'ятниця, 14 червня 2019, 21:38

Розбіжності стосуються питання влади - почесний патріарх Філарет хоче бути єдиним бенефіціаром Православної церкви України.

Про це митрополит Епіфаній розповів Новому Времени.

За словами Епіфанія, розбіжності - у баченні моделі керування єдиною помісною православною церквою.

На його думку, як зазначає видання, "акціонерами" томосу є український народ.

"Але зараз ми бачимо, що одним єдиним бенефіціаром хоче бути одна певна постать, певним одним акціонером. Але ми хочемо, щоб ця церква в майбутньому керувалася соборно, а не одноосібно. На жаль, певні владні амбіції з боку почесного патріарха Філарета хочуть зруйнувати всі столітні надії українського народу мати свою помісну православну церкву", — сказав Епіфаній.

Нагадаємо:

  • Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що 20 червня скликає собор ліквідованого Київського патріархату, де офіційно не визнає автокефалії українських православних церков.
  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • Навесні Філарет почав стверджувати, що при переговорах про створення Єдиної помісної православної української церкви президент Петро Порошенко вмовив його зняти свою кандидатуру на предстоятеля, але пообіцяв негласне керівництво.
  • Філарет каже, що домовленості порушено та критикує дії Епіфанія.
  • Філарет також заявив, що Київський патріархат досі не ліквідований.

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Теми: Філарет Епіфаній Православна Церква України


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