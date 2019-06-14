Епіфаній пояснив розбіжності з Філаретом

Розбіжності стосуються питання влади - почесний патріарх Філарет хоче бути єдиним бенефіціаром Православної церкви України.

Про це митрополит Епіфаній розповів Новому Времени.

За словами Епіфанія, розбіжності - у баченні моделі керування єдиною помісною православною церквою.

На його думку, як зазначає видання, "акціонерами" томосу є український народ.

"Але зараз ми бачимо, що одним єдиним бенефіціаром хоче бути одна певна постать, певним одним акціонером. Але ми хочемо, щоб ця церква в майбутньому керувалася соборно, а не одноосібно. На жаль, певні владні амбіції з боку почесного патріарха Філарета хочуть зруйнувати всі столітні надії українського народу мати свою помісну православну церкву", — сказав Епіфаній.

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