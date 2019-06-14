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Епифаний объяснил суть разногласий с Филаретом

Пятница, 14 июня 2019, 21:38

Разногласия касаются вопроса власти - почетный патриарх Филарет хочет быть единственным бенефициаром Православной церкви Украины.

Об этом митрополит Епифаний рассказал Новому Времени.

По словам Епифания, разногласия заключаются в видении модели управления единой поместной православной церковью.

По его мнению, как отмечает издание, "акционерами" томоса является украинский народ.

"Но сейчас мы видим, что одним единственным бенефициаром хочет быть одна определенная фигура, один акционер. Но мы хотим, чтобы эта церковь в будущем руководствовалась соборно, а не единолично. К сожалению, определенные властные амбиции со стороны почетного патриарха Филарета хотят разрушить все столетние надежды украинского народа иметь свою поместную православную церковь", - сказал Епифаний.

Напомним:

  • Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что 20 июня созывает собор ликвидированного Киевского патриархата, где официально не признает автокефалии Украинской православных церквей.
  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • Весной Филарет стал утверждать, что при при переговорах о создании Единой поместной православной украинской церкви президент Петр Порошенко уговорил его снять свою кандидатуру на предстоятеля, но пообещал негласное руководство.
  • Сейчас Филарет говорит, что договоренности нарушены и критикует действия Епифания.
  • Филарет также заявлял, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован.

Темы: ФиларетЕпифанийПравославная Церковь Украины
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