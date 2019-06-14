Епифаний объяснил суть разногласий с Филаретом

Разногласия касаются вопроса власти - почетный патриарх Филарет хочет быть единственным бенефициаром Православной церкви Украины.

Об этом митрополит Епифаний рассказал Новому Времени.

По словам Епифания, разногласия заключаются в видении модели управления единой поместной православной церковью.

По его мнению, как отмечает издание, "акционерами" томоса является украинский народ.

"Но сейчас мы видим, что одним единственным бенефициаром хочет быть одна определенная фигура, один акционер. Но мы хотим, чтобы эта церковь в будущем руководствовалась соборно, а не единолично. К сожалению, определенные властные амбиции со стороны почетного патриарха Филарета хотят разрушить все столетние надежды украинского народа иметь свою поместную православную церковь", - сказал Епифаний.

Напомним: