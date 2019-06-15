У Туреччині обіцяють відповісти на можливі санкції США

Туреччина зробить "зустрічні кроки", якщо США введуть санкції проти Анкари через купівлю російських систем С-400.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу, передає Reuters.

"Якщо Сполучені Штати вдаватимуться до будь-яких негативних дій щодо нас, ми також зробимо відповідні кроки", - сказав міністр.

Видання нагадує, що Анкара і Вашингтон місяцями ведуть публічні суперечки через купівлю С-400, які, як очікується, будуть доставлені уже наступного місяця.

У США заявили, що це спричинить санкції та надіслали листа з попередженням, що Анкара буде виведена з програми F-35.

"Ми визначилися з питанням С-400. Незалежно від того, якими будуть результати, ми не зробимо жодного кроку назад", - підкреслив глава МЗС Туреччини.

Нагадаємо:

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара уже купила російські зенітні ракетні комплекси С-400. Він сподівається, що вони будуть доставлені в липні.

У США стверджують, що купівля Туреччиною російських систем ставить під загрозу винищувачі F-35, які виробляє компанія Lockheed Martin. Вашингтон попереджав Анкару про можливі санкції у випадку укладення угоди з Москвою.