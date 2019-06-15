Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Туреччині обіцяють відповісти на можливі санкції США

Субота, 15 червня 2019, 00:58

Туреччина зробить "зустрічні кроки", якщо США введуть санкції проти Анкари через купівлю російських систем С-400.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу, передає Reuters.

"Якщо Сполучені Штати вдаватимуться до будь-яких негативних дій щодо нас, ми також зробимо відповідні кроки", - сказав міністр.

Видання нагадує, що Анкара і Вашингтон місяцями ведуть публічні суперечки через купівлю С-400, які, як очікується, будуть доставлені уже наступного місяця.

У США заявили, що це спричинить санкції та надіслали листа з попередженням, що Анкара буде виведена з  програми F-35.

"Ми визначилися з питанням С-400. Незалежно від того, якими будуть результати, ми не зробимо жодного кроку назад", - підкреслив глава МЗС Туреччини.

Нагадаємо:

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара уже купила російські зенітні ракетні комплекси С-400. Він сподівається, що вони будуть доставлені в липні.

У США стверджують, що купівля Туреччиною російських систем ставить під загрозу винищувачі F-35, які виробляє компанія Lockheed Martin. Вашингтон попереджав Анкару про можливі санкції у випадку укладення угоди з Москвою.

Теми: ТуреччинаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Туреччина
Туреччина і Саудівська Аравія підключились до повернення українських дітей з РФ - FT
Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ
Ердоган відреагував на вихід РФ із "зернової угоди": планує поговорити з Путіним
Останні новини
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
Усі новини...
Реклама: