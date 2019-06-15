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В Турции обещают ответить на возможные санкции США

Суббота, 15 июня 2019, 00:58

Турция сделает "встречные шаги", если США введут санкции против Анкары из-за покупки российских систем С-400.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает Reuters.

"Если Соединенные Штаты будут прибегать к любым негативным действиям по отношению к нам, мы также сделаем соответствующие шаги", - сказал министр.

Издание напоминает, что Анкара и Вашингтон месяцами ведут публичные споры из-за покупки С-400, которые, как ожидается, будут доставлены уже в следующем месяце.

В США заявили, что это повлечет санкции и направили письмо с предупреждением, что Анкара будет выведена из программы F-35.

"Мы определились с вопросом С-400. Независимо от того, какими будут результаты, мы не сделаем ни одного шага назад", - подчеркнул глава МИД Турции.

Напомним:

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже купила российские зенитные ракетные комплексы С-400. Он надеется, что они будут доставлены в июле.
  • В США утверждают, что покупка Турцией российских систем ставит под угрозу истребители F-35, которые производит компания Lockheed Martin. Вашингтон предупреждал Анкару о возможных санкциях в случае заключения сделки с Москвой.

Темы: ТурцияСША
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