В Турции обещают ответить на возможные санкции США
Турция сделает "встречные шаги", если США введут санкции против Анкары из-за покупки российских систем С-400.
Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает Reuters.
"Если Соединенные Штаты будут прибегать к любым негативным действиям по отношению к нам, мы также сделаем соответствующие шаги", - сказал министр.
Издание напоминает, что Анкара и Вашингтон месяцами ведут публичные споры из-за покупки С-400, которые, как ожидается, будут доставлены уже в следующем месяце.
В США заявили, что это повлечет санкции и направили письмо с предупреждением, что Анкара будет выведена из программы F-35.
"Мы определились с вопросом С-400. Независимо от того, какими будут результаты, мы не сделаем ни одного шага назад", - подчеркнул глава МИД Турции.
Напомним:
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже купила российские зенитные ракетные комплексы С-400. Он надеется, что они будут доставлены в июле.
- В США утверждают, что покупка Турцией российских систем ставит под угрозу истребители F-35, которые производит компания Lockheed Martin. Вашингтон предупреждал Анкару о возможных санкциях в случае заключения сделки с Москвой.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua