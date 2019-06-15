В Турции обещают ответить на возможные санкции США

Турция сделает "встречные шаги", если США введут санкции против Анкары из-за покупки российских систем С-400.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает Reuters.

"Если Соединенные Штаты будут прибегать к любым негативным действиям по отношению к нам, мы также сделаем соответствующие шаги", - сказал министр.

Издание напоминает, что Анкара и Вашингтон месяцами ведут публичные споры из-за покупки С-400, которые, как ожидается, будут доставлены уже в следующем месяце.

В США заявили, что это повлечет санкции и направили письмо с предупреждением, что Анкара будет выведена из программы F-35.

"Мы определились с вопросом С-400. Независимо от того, какими будут результаты, мы не сделаем ни одного шага назад", - подчеркнул глава МИД Турции.

Напомним: