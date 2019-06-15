Справа нацгвардійця Марківа: від України вимагають кілька мільйонів євро компенсації

У справі нацгвардійця Віталія Марківа адвокат родичів загиблого фотографа Андреа Роккелі вимагає від суду присяжних призначити кілька мільйонів євро компенсації.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що 14 червня у трибуналі італійської Павії пройшло одне з останніх судових засідань у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого звинувачують у причетності до загибелі італійського фоторепортера на Донбасі 5 років тому.

"Перед судом присяжних з підсумковим словом виступили адвокати цивільних позивачів - родини загиблого фотографа Андреа Роккеллі та журналістських організацій.

Вони заявили про підтримку версії обвинувачення. Згідно з нею, підсудний військовослужбовець Нацгвардії України Марків 24 травня 2014 року, виконуючи бойове завдання, надавав інформацію ЗСУ про місце перебування іноземних журналістів біля фабрики Zeus Ceramica на окупованій тоді терористами території біля Слов'янська Донецької області", - йдеться у повідомленні.

"Представники цивільних позивачів погодилися з тезою обвинувачення, за якою Роккеллі та його напарник, росіянин Андрій Миронов, загинули внаслідок пострілів з боку гори Карачун, місця дислокації українських військ, а не від проросійських бойовиків, які також стріляли з важкої зброї.

Адвокати позитивно говорили про поведінку сепаратистів, цитуючи своїх свідків-журналістів, чим спростовували причетність бойовиків до смерті цивільних іноземців", - розповів "Радіо Свобода" присутній на засіданні активіст української громади в Італії Олесь Городецький.

Захисниця сім'ї Роккеллі Алессандра Баллеріні засудила Україну за "бездіяльність у розслідуванні обставин та причин смерті італійського фотографа".

Таким чином, за її словами, образили гідність батьків загиблого, які втратили довіру до української влади. Вона зазначила, що родичі загиблого ніколи не хотіли говорити про гроші.

Але захисниця вимагає від суду присяжних призначити сплату компенсації родині Роккеллі на суму 1 мільйон євро - по 500 тисяч євро для матері і для батька загиблого.

"Для цивільної дружини загиблого Баллеріні просить 800 тисяч євро. Окреме грошове відшкодування запропоноване іншим адвокатом для сестри фотографа", - пише "Радіо Свобода".

"Ми просимо вироку, який поверне спокій родині та визнає професіоналізм, пристрасть і сміливість Андреа Роккеллі", - сказала Алессандра Баллеріні.

Водночас захисник від асоціації фотографів-фріленсерів Cesura Lab попросив 15 тисяч євро компенсації від цивільного відповідача (держави Україна). За його словами, ці кошти будуть спрямовані на організацію професійних курсів для журналістів в Італії.

Суд триває від 6 липня минулого року, попереду - останні три засідання. Як повідомляє "Радіо Свобода", наступної п’ятниці із промовою виступить провідний захисник Марківа Раффаелле Делла Валле і адвокат-представник України - Нікколо Бертоліні Клерічі, 5 липня підсумки захисту оголосить адвокат Донателла Рапеллі.

Вердикт очікують 12 липня.

Нагадаємо: