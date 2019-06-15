Дело нацгвардейца Маркива: от Украины требуют несколько миллионов евро компенсации

В деле нацгвардейца Виталия Маркива адвокат родственников погибшего фотографа Андреа Роккели требует от суда присяжных назначить несколько миллионов евро компенсации.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что 14 июня в трибунале итальянской Павии прошло одно из последних судебных заседаний по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняют в причастности к гибели итальянского фоторепортера на Донбассе 5 лет назад.

"Перед судом присяжных с итоговым словом выступили адвокаты гражданских истцов - семьи погибшего фотографа Андреа Роккелли и журналистских организаций.

Они заявили о поддержке версии обвинения. Согласно ей, подсудимый военнослужащий Нацгвардии Украины Маркив 24 мая 2014 года, выполняя боевую задачу, предоставлял информацию ВСУ о месте пребывания иностранных журналистов возле фабрики Zeus Ceramica на оккупированной тогда террористами территории возле Славянска Донецкой области", - говорится в сообщении.

"Представители гражданских истцов согласились с тезисом обвинения, по которому Роккелли и его напарник, россиянин Андрей Миронов, погибли в результате выстрелов со стороны горы Карачун, места дислокации украинских войск, а не от пророссийских боевиков, которые также стреляли из тяжелого оружия.

Адвокаты положительно говорили о поведении сепаратистов, цитируя своих свидетелей-журналистов, чем опровергали причастность боевиков к смерти гражданских иностранцев", - рассказал "Радио Свобода" присутствовавший на заседании активист украинской общины в Италии Олесь Городецкий.

Защитница семьи Роккелли Алессандра Баллерини осудила Украину за "бездействие в расследовании обстоятельств и причин смерти итальянского фотографа".

Таким образом, по ее словам, оскорбили достоинство родителей погибшего, которые потеряли доверие к украинской власти. Она отметила, что родственники погибшего никогда не хотели говорить о деньгах.

Но защитница требует от суда присяжных назначить уплату компенсации семье Роккелли на сумму 1 млн евро - по 500 000 евро для матери и отца погибшего.

"Для гражданской жены погибшего Баллерини просит 800 000 евро. Отдельное денежное возмещение предложено другим адвокатом для сестры фотографа", - пишет "Радио Свобода".

"Мы просим приговора, который вернет спокойствие семье и признает профессионализм, страсть и смелость Андреа Роккелли", - сказала Алессандра Баллерини.

В то же время защитник от ассоциации фотографов фриленсеров Cesura Lab попросил 15 000 евро компенсации от гражданского ответчика (государства Украина). По его словам, эти средства будут направлены на организацию профессиональных курсов для журналистов в Италии.

Суд длится от 6 июля прошлого года, впереди - последние три заседания. Как сообщает "Радио Свобода", в следующую пятницу с речью выступит ведущий защитник Маркива Раффаэлле Делла Валле и адвокат-представитель Украины - Никколо Бертолини Клеричи, 5 июля итоги защиты огласит адвокат Донателла Рапелли.

Вердикт ожидают 12 июля.

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