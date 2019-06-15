Франція про Туреччину і С-400: Це її право, але НАТО має бути єдиним
Купівля Туреччиною озброєння є її суверенним правом, але бойова і оперативна сумісність є не менш важливим чинником єдності Північноатлантичного альянсу.
Про йдеться у заяві МЗС Франції, передає "Укрінформ".
"Закупівля військового обладнання Туреччиною є чітко суверенним вибором. Єдність союзників є не менш суттєвою.
Бойова та оперативна сумісність військових можливостей союзників повинна сприяти цьому", - так у відомстві прокоментували закупівлю Анкарою російських комплексів протиповітрянної оборони С-400, попри заперечення з боку США та інших країн-членів.
У мінстерстві також зазначили, що Франція підтримує Туреччину у протистоянні регіональним загрозам безпеці.
Нагадаємо:
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара уже купила російські зенітні ракетні комплекси С-400. Він сподівається, що вони будуть доставлені в липні.
- У США стверджують, що купівля Туреччиною російських систем ставить під загрозу винищувачі F-35, які виробляє компанія Lockheed Martin. Вашингтон попереджав Анкару про можливі санкції у випадку укладення угоди з Москвою.
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