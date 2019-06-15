Франція про Туреччину і С-400: Це її право, але НАТО має бути єдиним

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Субота, 15 червня 2019, 06:35

Купівля Туреччиною озброєння є її суверенним правом, але бойова і оперативна сумісність є не менш важливим чинником єдності Північноатлантичного альянсу.

Про йдеться у заяві МЗС Франції, передає "Укрінформ".

"Закупівля військового обладнання Туреччиною є чітко суверенним вибором. Єдність союзників є не менш суттєвою.

Бойова та оперативна сумісність військових можливостей союзників повинна сприяти цьому", - так у відомстві прокоментували закупівлю Анкарою російських комплексів протиповітрянної оборони С-400, попри заперечення з боку США та інших країн-членів.

У мінстерстві також зазначили, що Франція підтримує Туреччину у протистоянні регіональним загрозам безпеці.

Нагадаємо:

  • Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара уже купила російські зенітні ракетні комплекси С-400. Він сподівається, що вони будуть доставлені в липні.
  • У США стверджують, що купівля Туреччиною російських систем ставить під загрозу винищувачі F-35, які виробляє компанія Lockheed Martin. Вашингтон попереджав Анкару про можливі санкції у випадку укладення угоди з Москвою.

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Теми: Франція Туреччина НАТО


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