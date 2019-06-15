Франция о Турции и С-400: Это ее право, но НАТО должно быть единым

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Суббота, 15 июня 2019, 06:35

Покупка Турцией вооружения является ее суверенным правом, но боевая и оперативная совместимость является не менее важным фактором единства Североатлантического альянса.

Об этом говорится в заявлении МИД Франции, передает "Укринформ".

"Закупка военного оборудования Турцией является четко суверенным выбором. Единство союзников - не менее существенно.

Боевая и оперативная совместимость военных возможностей союзников должна способствовать этому", - так в ведомстве прокомментировали закупку Анкарой российских комплексов противовоздушной обороны С-400, несмотря на возражения со стороны США и других стран-членов.

В Минстерства также отметили, что Франция поддерживает Турцию в противостоянии региональным угрозам безопасности.

Напомним:

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже купила российские зенитные ракетные комплексы С-400. Он надеется, что они будут доставлены в июле.
  • В США утверждают, что покупка Турцией российских систем ставит под угрозу истребители F-35, которые производит компания Lockheed Martin. Вашингтон предупреждал Анкару о возможных санкциях в случае заключения сделки с Москвой

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Темы: Франция Турция НАТО


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