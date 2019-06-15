Франция о Турции и С-400: Это ее право, но НАТО должно быть единым

Покупка Турцией вооружения является ее суверенным правом, но боевая и оперативная совместимость является не менее важным фактором единства Североатлантического альянса.

Об этом говорится в заявлении МИД Франции, передает "Укринформ".

"Закупка военного оборудования Турцией является четко суверенным выбором. Единство союзников - не менее существенно.

Боевая и оперативная совместимость военных возможностей союзников должна способствовать этому", - так в ведомстве прокомментировали закупку Анкарой российских комплексов противовоздушной обороны С-400, несмотря на возражения со стороны США и других стран-членов.

В Минстерства также отметили, что Франция поддерживает Турцию в противостоянии региональным угрозам безопасности.

Напомним: