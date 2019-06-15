Франция о Турции и С-400: Это ее право, но НАТО должно быть единым
Суббота, 15 июня 2019, 06:35
Покупка Турцией вооружения является ее суверенным правом, но боевая и оперативная совместимость является не менее важным фактором единства Североатлантического альянса.
Об этом говорится в заявлении МИД Франции, передает "Укринформ".
"Закупка военного оборудования Турцией является четко суверенным выбором. Единство союзников - не менее существенно.
Боевая и оперативная совместимость военных возможностей союзников должна способствовать этому", - так в ведомстве прокомментировали закупку Анкарой российских комплексов противовоздушной обороны С-400, несмотря на возражения со стороны США и других стран-членов.
В Минстерства также отметили, что Франция поддерживает Турцию в противостоянии региональным угрозам безопасности.
Напомним:
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже купила российские зенитные ракетные комплексы С-400. Он надеется, что они будут доставлены в июле.
- В США утверждают, что покупка Турцией российских систем ставит под угрозу истребители F-35, которые производит компания Lockheed Martin. Вашингтон предупреждал Анкару о возможных санкциях в случае заключения сделки с Москвой