Вибори: У партії Порошенка анонсували тотальну перевірку усіх членів списку

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Субота, 15 червня 2019, 12:43

Політрада "Європейської Солідарністі" ініціювала перевірку усіх членів виборчого списку від партії на позачергових парламенських виборах. 

Про це повідомили у прес-службі партії.

"Ми ... вважаємо очищення списку нормальною європейською практикою. Результати перевірки будуть оприлюднені наступного тижня", - заявили у "Європейській Солідарності". 

У партії Порошенка також заявили, що розпочали перевірку щодо обставин поведінки однієї з кандидаток від "ЄС", голови Васильківської райради Наталії Баласинович.

Нагадаємо, 

  • Партія екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" представила 50 кандидатів у списку на дострокових виборах до парламенту, №30 у списку - Наталія Баласинович. 
  • 13 червня у соцмережах з'явилося відео, на якому Баласинович облаяла жінку з використанням нецензурної лексики. 
  • У партії "ЄС" заявили, що стосовно Баласинович "буде проведено перевірку, після чого у партії розглянуть можливість її подальшого перебування у списках політичного проекту". 

Українська правда

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Теми: вибори Порошенко


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