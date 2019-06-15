Вибори: У партії Порошенка анонсували тотальну перевірку усіх членів списку
Субота, 15 червня 2019, 12:43
Політрада "Європейської Солідарністі" ініціювала перевірку усіх членів виборчого списку від партії на позачергових парламенських виборах.
Про це повідомили у прес-службі партії.
"Ми ... вважаємо очищення списку нормальною європейською практикою. Результати перевірки будуть оприлюднені наступного тижня", - заявили у "Європейській Солідарності".
У партії Порошенка також заявили, що розпочали перевірку щодо обставин поведінки однієї з кандидаток від "ЄС", голови Васильківської райради Наталії Баласинович.
Нагадаємо,
- Партія екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" представила 50 кандидатів у списку на дострокових виборах до парламенту, №30 у списку - Наталія Баласинович.
- 13 червня у соцмережах з'явилося відео, на якому Баласинович облаяла жінку з використанням нецензурної лексики.
- У партії "ЄС" заявили, що стосовно Баласинович "буде проведено перевірку, після чого у партії розглянуть можливість її подальшого перебування у списках політичного проекту".
Українська правда