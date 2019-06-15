Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори: У партії Порошенка анонсували тотальну перевірку усіх членів списку

Субота, 15 червня 2019, 12:43

Політрада "Європейської Солідарністі" ініціювала перевірку усіх членів виборчого списку від партії на позачергових парламенських виборах. 

Про це повідомили у прес-службі партії.

"Ми ... вважаємо очищення списку нормальною європейською практикою. Результати перевірки будуть оприлюднені наступного тижня", - заявили у "Європейській Солідарності". 

У партії Порошенка також заявили, що розпочали перевірку щодо обставин поведінки однієї з кандидаток від "ЄС", голови Васильківської райради Наталії Баласинович.

Нагадаємо, 

  • Партія екс-президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" представила 50 кандидатів у списку на дострокових виборах до парламенту, №30 у списку - Наталія Баласинович. 
  • 13 червня у соцмережах з'явилося відео, на якому Баласинович облаяла жінку з використанням нецензурної лексики. 
  • У партії "ЄС" заявили, що стосовно Баласинович "буде проведено перевірку, після чого у партії розглянуть можливість її подальшого перебування у списках політичного проекту". 

Українська правда
Теми: вибориПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
вибори
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Останні новини
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
Усі новини...
Реклама: