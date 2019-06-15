Вибори: У партії Порошенка анонсували тотальну перевірку усіх членів списку

Політрада "Європейської Солідарністі" ініціювала перевірку усіх членів виборчого списку від партії на позачергових парламенських виборах.

Про це повідомили у прес-службі партії.

"Ми ... вважаємо очищення списку нормальною європейською практикою. Результати перевірки будуть оприлюднені наступного тижня", - заявили у "Європейській Солідарності".

У партії Порошенка також заявили, що розпочали перевірку щодо обставин поведінки однієї з кандидаток від "ЄС", голови Васильківської райради Наталії Баласинович.

Нагадаємо,