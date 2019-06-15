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Выборы: В партии Порошенко анонсировали тотальную проверку всех членов списка

Суббота, 15 июня 2019, 12:43

Политсовет "Европейской Солидарность" инициировал проверку всех членов избирательного списка от партии на внеочередных парламентских выборах.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"Мы ... считаем очистку списка нормальной европейской практикой. Результаты проверки будут обнародованы на следующей неделе", - заявили в "Европейской Солидарности".

В партии Порошенко также заявили, что начали проверку обстоятельств поведения одной из кандидатов от "ЕС", главы Васильковского райсовета Натальи Баласинович.

Напомним,

  • Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" представила 50 кандидатов в списке на досрочных выборах в парламент, №30 в списке - Наталья Баласинович.
  • 13 июня во соцсетях появилось видео, на котором Баласинович обругала женщину с использованием нецензурной лексики.
  • В партии "ЕС" заявили, что в отношении Баласинович "будет проведена проверка, после чего в партии рассмотрят возможность ее дальнейшего пребывания в списках политического проекта".

Украинская правда
Темы: виборыПорошенко
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