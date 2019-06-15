Выборы: В партии Порошенко анонсировали тотальную проверку всех членов списка
Суббота, 15 июня 2019, 12:43
Политсовет "Европейской Солидарность" инициировал проверку всех членов избирательного списка от партии на внеочередных парламентских выборах.
Об этом сообщили в пресс-службе партии.
"Мы ... считаем очистку списка нормальной европейской практикой. Результаты проверки будут обнародованы на следующей неделе", - заявили в "Европейской Солидарности".
В партии Порошенко также заявили, что начали проверку обстоятельств поведения одной из кандидатов от "ЕС", главы Васильковского райсовета Натальи Баласинович.
Напомним,
- Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" представила 50 кандидатов в списке на досрочных выборах в парламент, №30 в списке - Наталья Баласинович.
- 13 июня во соцсетях появилось видео, на котором Баласинович обругала женщину с использованием нецензурной лексики.
- В партии "ЕС" заявили, что в отношении Баласинович "будет проведена проверка, после чего в партии рассмотрят возможность ее дальнейшего пребывания в списках политического проекта".
Украинская правда