Выборы: В партии Порошенко анонсировали тотальную проверку всех членов списка

Политсовет "Европейской Солидарность" инициировал проверку всех членов избирательного списка от партии на внеочередных парламентских выборах.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"Мы ... считаем очистку списка нормальной европейской практикой. Результаты проверки будут обнародованы на следующей неделе", - заявили в "Европейской Солидарности".

В партии Порошенко также заявили, что начали проверку обстоятельств поведения одной из кандидатов от "ЕС", главы Васильковского райсовета Натальи Баласинович.

Напомним,