Выборы: В партии Порошенко анонсировали тотальную проверку всех членов списка

295 просмотров
Суббота, 15 июня 2019, 12:43

Политсовет "Европейской Солидарность" инициировал проверку всех членов избирательного списка от партии на внеочередных парламентских выборах.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

"Мы ... считаем очистку списка нормальной европейской практикой. Результаты проверки будут обнародованы на следующей неделе", - заявили в "Европейской Солидарности".

В партии Порошенко также заявили, что начали проверку обстоятельств поведения одной из кандидатов от "ЕС", главы Васильковского райсовета Натальи Баласинович.

Напомним,

  • Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" представила 50 кандидатов в списке на досрочных выборах в парламент, №30 в списке - Наталья Баласинович.
  • 13 июня во соцсетях появилось видео, на котором Баласинович обругала женщину с использованием нецензурной лексики.
  • В партии "ЕС" заявили, что в отношении Баласинович "будет проведена проверка, после чего в партии рассмотрят возможность ее дальнейшего пребывания в списках политического проекта".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: виборы Порошенко


powered by lun.ua
Материалы по теме
Экс-регионал Ефремов, которого судят три года, пойдет на выборы в первой десятке Оппоблока 15 июня 2019, 10:05
Место для дискуссий 14 июня 2019, 18:30
Садовый - Вакарчуку: У вас украли доступ к партийному Facebook? 14 июня 2019, 17:35
Все новости
Главные новости
Экс-регионал Ефремов, которого судят три года, пойдет на выборы в первой десятке Оппоблока
В Киеве высокий уровень загрязнения воздуха, прогнозы неутешительные
Дело нацгвардейца Маркива: от Украины требуют несколько миллионов евро компенсации
Россия передала Украине освобожденного капитана судна
Все новости
мнение

Почему отсыпаться только на выходных - не самая лучшая идея ..

Фотопроект

Замечательные фотографии бабушек с внуками

ted

Как отличать фейк-новости и искать истину

Поиск по сайту
Архив
Весь архів