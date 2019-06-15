Зеленський анонсував реформи для розвитку бізнесу та "вливання" у Донбас

Президент України Володимир Зеленський анонсував "реформаторські законопроекти, які сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу", а також інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу.

Про це глава держави заявив 15 червня під час робочого візиту до Донецької області, повідомляє прес-служба президента.

"Малий і середній бізнес – це кров для організму країни. Що може зробити влада? Влада може не заважати і лише допомагати", – заявив він.

Зеленський зазначив, що нині готуються реформаторські законопроекти, які сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу.

"Найближчим часом будуть інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу. Я говорю про це з усіма іноземними інвесторами", – зазначив президент.

Також Зеленський наголосив на важливості реформи правоохоронних органів.

"Головна мета – "держава у смартфоні", щоб мінімізувати спілкування бізнесу з чиновниками", – підкреслив він.