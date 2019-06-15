Зеленский анонсировал реформы для развития бизнеса и "вливания" в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса", а также инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса.

Об этом глава государства заявил 15 июня в ходе рабочего визита в Донецкую область, сообщает пресс-служба президента.

"Малый и средний бизнес - это кровь для организма страны. Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", - заявил он.

Зеленский отметил, что в настоящее время готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.

"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", - отметил президент.

Также Зеленский отметил важность реформы правоохранительных органов.

"Главная цель - "государство в смартфоне", чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками", - подчеркнул он.