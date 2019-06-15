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Екс-заступник міністра, який не пішов до ВР від "Слуги народу", може стати губернатором

Субота, 15 червня 2019, 20:35
Екс-заступник міністра, який не пішов до ВР від Слуги народу, може стати губернатором
YURIY HUSYEV/FACEBOOK

Колишній заступник міністра оборони Юрій Гусєв, який вирішив не брати участі у парламентських виборах за списком партії "Слуга народу", найімовірніше очолить Херсонську область.

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив український підприємець і волонтер, четвертий номер у виборчому списку "Слуги народу" Давид Арахамія.

"Він і піде на керівника області… Херсонської, наскільки я чув. Зараз йде оформлення", – сказав Арахамія.

"На Юрія була дуже потужна, я сказав би, найпотужніша атака інформаційна. Ми знаємо, від кого вона йде. І він вирішив сам (не йти у Верховну Раду – ред.). Це його особисте рішення… Команда президента – це ж не тільки Рада. Це багато інших посад, які повинні займати. Це люди, які в команді. А потім хтось може піти міністром, наприклад, хтось може піти "губернатором", хтось може піти представником", – розповів Арахамія.

Про майбутнє призначення Гусєва головою Херсонської ОДА повідомила й журналістка Ольга Худецька.

"За моїми даними, новим губернатором Херсонщини команда Зеленського планує призначити Юрія Гусєва", — написала вона.

Худецька звернула увагу на те, що Гусєв очолює громадське об’єднання "Земляцтво Херсонщини", до ради якого також входять голова Херсонської облради Владислав Мангер, голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук разом з помічником народного депутата Миколи Паламарчука Ігорем Павловським, який теж є підозрюваним у справі Катерини Гандзюк.

"За 4 дні до смерті Каті Мангера нагородили відзнакою за поданням Гусєва. Це вже три місяці після нападу, коли інфа про замовників більш ніж циркулювала на Херсонщині", — зазначила Худецька.

У коментарі Громадському Гусєв зазначив, що не коментує своє можливе призначення очільником Херсонської ОДА та додав, що про все можна буде дізнатися з офіційних джерел.

Також Гусєв прокоментував свої відносини з Мангером, Рищуком і Гордєєвим, яких рідні та друзі Гандзюк вважають замовниками її вбивства.

"З Мангером, Гордєєвим і Рищуком я знайомий. Близьких відносин не маю. Вони є членами організації так само, як і я", — розповів Гусєв.

Нагадаємо:

  • 12 червня екс-заступник міністра оборони Юрій Гусєв заявив, що вирішив не йти на парламентські вибори з партією "Слуга народу".
  • Він сказав, що залишається в команді Володимира Зеленського і буде їй допомагати, проте в іншій ролі, про яку в подальшому стане відомо.
  • На з'їзді партії, який пройшов 9 червня, прізвище Гусєва назвали 41-м у списку кандидатів у нардепи.

Українська правда
Теми: Херсонська областьЗеленськийнапад на Гандзюк
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