Екс-заступник міністра оборони передумав іти в Раду від "Слуги народу"

Екс-заступник міністра оборони Юрій Гусєв не йде на парламентські вибори з партією Слуга народу.

"Я вирішив, і це моє рішення не продовжувати участь у парламентських виборах", - повідомив Гусєв НВ.

За його словами, в останні три дні на нього сталася інформаційна атака. Гусєв вважає, що за цим стоять ті ж самі люди, які його атакували в 2015-му році, коли він працював у Міністерстві оборони.

Гусєв додав, що за день до проведення з'їзду партії "Слуга народу" він пройшов детектор брехні, результати якого були передані президенту і керівництву АП.

"Наскільки я знаю, результати були позитивними", - повідомив він.

При цьому Гусєв каже, що обговорив своє рішення не балотуватися в Раду з президентом.

Екс-заступник міністра залишається в команді Володимира Зеленського, і буде їй допомагати, проте в іншій ролі, про яку в подальшому стане відомо.

Разом з тим, у прес-службі "Слуги народу", коментуючи "Українській правді" інформацію про відмову Гусєва балотуватися в парламент, сказали: "Має право".

Нагадаємо: