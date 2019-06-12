Екс-заступник міністра оборони передумав іти в Раду від "Слуги народу"

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Середа, 12 червня 2019, 20:37
Yuriy Husyev/Facebook

Екс-заступник міністра оборони Юрій Гусєв не йде на парламентські вибори з партією Слуга народу.

"Я вирішив, і це моє рішення не продовжувати участь у парламентських виборах", - повідомив Гусєв НВ.

За його словами, в останні три дні на нього сталася інформаційна атака. Гусєв вважає, що за цим стоять ті ж самі люди, які його атакували в 2015-му році, коли він працював у Міністерстві оборони.

Гусєв додав, що за день до проведення з'їзду партії "Слуга народу" він пройшов детектор брехні, результати якого були передані президенту і керівництву АП.

"Наскільки я знаю, результати були позитивними", - повідомив він.

При цьому Гусєв каже, що обговорив своє рішення не балотуватися в Раду з президентом.

Екс-заступник міністра залишається в команді Володимира Зеленського, і буде їй допомагати, проте в іншій ролі, про яку в подальшому стане відомо.

Разом з тим, у прес-службі "Слуги народу", коментуючи "Українській правді" інформацію про відмову Гусєва балотуватися в парламент, сказали: "Має право".

Нагадаємо:

  • На з'їзді партії "Слуга народу", який пройшов 9 червня, прізвище Гусєва назвали 41-м у списку кандидатів у нардепи.
  • 12 червня стало відомо, що партія "Слуга народу" виключила зі свого списку кандидатів у народні депутати Ірину Панченко, Дмитра Співака і Гутцайта Вадима.

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Теми: Слуга народу вибори Верховна Рада


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