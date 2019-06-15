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Влада Гонконгу відклала скандальний законопроект про екстрадицію

Субота, 15 червня 2019, 22:05

Лідер Гонконгу Керрі Лам на невизначений час відклала законопроект, який дозволив би екстрадицію до материкового Китаю.

Про це вона оголосила у суботу, повідомляє Reuters.

"Після чисельних внутрішніх обговорень протягом останніх двох днів, я оголошую, що уряд вирішив призупинити внесення змін до законодавства, відновити наше спілкування з усіма верствами суспільства, провести більше пояснювальної роботи і послухати різні погляди суспільства", - сказала Лам на прес-конференції.

У своєму першому публічному виступі з середи вона сказала, що процес призупиняється на невизначений термін.

Водночас політичні опоненти закликали уряд повністю скасувати законопроект.

Організатори протестів заявили, що проведуть іще один мітинг у неділю з вимогою відставки Лам.

Нагадаємо:

  • Цього тижня в Гонконгу відбулися масові акції протесту проти зміни законодавства про екстрадицію до материкового Китаю. 
  • 12 червня десятки тисяч людей в напівмасках, в основному молодь і студенти, блокували вулиці біля урядових будівель. Поліція застосувала перцевий газ, кийки та гумові кулі.
  • Якщо поправка буде прийнята, жителів міста зможуть екстрадувати навіть в ті країни, з якими у Гонконгу немає про це договору, в тому числі в Тайвань, Макао і материкову частину Китаю. 
  • Критики поправки вважають, що в китайській судовій системі права людей, що підлягатимуть екстрадиції виявляться незахищеними. Крім того, на їхню думку, новий закон відніме у Гонконгу серйозну частку автономії.

Українська правда
Теми: Китай
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