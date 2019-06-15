Влада Гонконгу відклала скандальний законопроект про екстрадицію

Лідер Гонконгу Керрі Лам на невизначений час відклала законопроект, який дозволив би екстрадицію до материкового Китаю.

Про це вона оголосила у суботу, повідомляє Reuters.

"Після чисельних внутрішніх обговорень протягом останніх двох днів, я оголошую, що уряд вирішив призупинити внесення змін до законодавства, відновити наше спілкування з усіма верствами суспільства, провести більше пояснювальної роботи і послухати різні погляди суспільства", - сказала Лам на прес-конференції.

У своєму першому публічному виступі з середи вона сказала, що процес призупиняється на невизначений термін.

Водночас політичні опоненти закликали уряд повністю скасувати законопроект.

Організатори протестів заявили, що проведуть іще один мітинг у неділю з вимогою відставки Лам.

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