Власти Гонконга отложили скандальный законопроект об экстрадиции

Лидер Гонконге Керри Лам на неопределенное время отложила законопроект, который позволил бы экстрадицию в материковый Китай.

Об этом она объявила в субботу, сообщает Reuters.

"После многочисленных внутренних обсуждений в течение последних двух дней, я объявляю, что правительство решило приостановить внесение изменений в законодательство, восстановить наше общение со всеми слоями общества, провести больше разъяснительной работы и послушать разные взгляды общества", - сказала Лам на пресс-конференции.

В своем первом публичном выступлении со среды она сказала, что процесс приостанавливается на неопределенный срок.

В то же время политические оппоненты призвали правительство полностью отменить законопроект.

Организаторы протестов заявили, что проведут еще один митинг в воскресенье с требованием отставки Лам.

Напомним: