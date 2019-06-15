Власти Гонконга отложили скандальный законопроект об экстрадиции
Лидер Гонконге Керри Лам на неопределенное время отложила законопроект, который позволил бы экстрадицию в материковый Китай.
Об этом она объявила в субботу, сообщает Reuters.
"После многочисленных внутренних обсуждений в течение последних двух дней, я объявляю, что правительство решило приостановить внесение изменений в законодательство, восстановить наше общение со всеми слоями общества, провести больше разъяснительной работы и послушать разные взгляды общества", - сказала Лам на пресс-конференции.
В своем первом публичном выступлении со среды она сказала, что процесс приостанавливается на неопределенный срок.
В то же время политические оппоненты призвали правительство полностью отменить законопроект.
Организаторы протестов заявили, что проведут еще один митинг в воскресенье с требованием отставки Лам.
Напомним:
- На этой неделе в Гонконге прошли массовые акции протеста против изменения законодательства об экстрадиции в материковый Китай.
- 12 июня десятки тысяч людей в полумасках, в основном молодежь и студенты, блокировали улицы возле правительственных зданий. Полиция применила перечный газ, дубинки и резиновые пули.
- Если поправка будет принята, жителей города смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.
- Критики поправки считают, что в китайской судебной системе права людей, которые будут подлежать экстрадиции окажутся незащищенными. Кроме того, по их мнению, новый закон отнимет у Гонконга серьезную долю автономии.