Власти Гонконга отложили скандальный законопроект об экстрадиции

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Суббота, 15 июня 2019, 22:05

Лидер Гонконге Керри Лам на неопределенное время отложила законопроект, который позволил бы экстрадицию в материковый Китай.

Об этом она объявила в субботу, сообщает Reuters.

"После многочисленных внутренних обсуждений в течение последних двух дней, я объявляю, что правительство решило приостановить внесение изменений в законодательство, восстановить наше общение со всеми слоями общества, провести больше разъяснительной работы и послушать разные взгляды общества", - сказала Лам на пресс-конференции.

В своем первом публичном выступлении со среды она сказала, что процесс приостанавливается на неопределенный срок.

В то же время политические оппоненты призвали правительство полностью отменить законопроект.

Организаторы протестов заявили, что проведут еще один митинг в воскресенье с требованием отставки Лам.

Напомним:

  • На этой неделе в Гонконге прошли массовые акции протеста против изменения законодательства об экстрадиции в материковый Китай.
  • 12 июня десятки тысяч людей в полумасках, в основном молодежь и студенты, блокировали улицы возле правительственных зданий. Полиция применила перечный газ, дубинки и резиновые пули.
  • Если поправка будет принята, жителей города смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.
  • Критики поправки считают, что в китайской судебной системе права людей, которые будут подлежать экстрадиции окажутся незащищенными. Кроме того, по их мнению, новый закон отнимет у Гонконга серьезную долю автономии.

Украинская правда

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Темы: Китай


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