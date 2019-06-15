Після виборів націоналісти утворять єдину структуру – Білецький

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Субота, 15 червня 2019, 23:22

Націоналістичні партії та організації планують після виборів об’єднатися в єдиний національний блок.

Про це розповів лідер "Нацкорпусу", другий номер списку ВО "Свобода" на виборах до ВР Андрій Білецький в інтерв’ю каналу "112 Україна".

"Об’єднання - це створення єдиної структури в найближчому майбутньому. Тому одразу після закінчення виборчого процесу почнеться процес об’єднання націоналістичних структур в єдиний національний блок", - сказав він.

За словами Білецького, в цьому блоці будуть представлені не тільки політичні партії, а й "ветеранські, волонтерські проекти, стартапи, культурницькі проекти".

"Цим будемо займатися в той же день, коли закінчаться вибори", - заявив він.

Відповідаючи на питання, чи потрібно йому для цього об’єднання вийти з "Національного корпусу" і вступити в ВО "Свобода", Білецький сказав: "Всі партії, "Правий сектор", "Дія" або "Національний корпус" делегують своїх представників в ВО "Свобода" на дану хвилину. Абсолютно точно".

Білецький також повідомив, що "коли фракція націоналістів зайде в парламент", він особисто буде відповідати в команді за безпекову складову: "армію, спецслужби, ситуацію в ООС".  

На уточнення, чи є в нього амбіції очолити парламентський комітет із нацбезпеки й оборони, лідер Нацкорпусу відповів: "Як амбіція – на дану хвилину, так. Я думаю, що краще за Пашинського справився б із цією роллю".

Білецький також розповів, проти кого будуть боротися націоналісти в разі проходження до парламенту.

"Є прямі вороги, це 5 колона. Є незрозуміла ситуація, ніхто з українців не може сказати, куди поверне вся ця історія зі "Слугою народу". Їх не можна визначати ні як ворогів, ні як друзів. Треба дивитися, це питання часу", - зазначив він.

Також, на думку Білецького, націоналісти мають зайняти чітку позицію щодо "людей, які мають патріотичні гасла, але займають непатріотичну позицію", маючи на увазі команду екс-президента Петра Порошенка.

"Проти банди мародерів Порошенка будуть боротися українські націоналісти", - додав він.

Нагадаємо:

  • На дострокових парламентських виборах ВО "Свобода", Нацкорпус, "Правий Сектор", "Державницька Ініціатива Яроша", ОУН та Конгрес Українських Націоналістів ідуть спільним списком, який очолить лідер "Свободи" Олег Тягнибок.

Катерина Тищенко, УП

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Теми: націоналісти Білецький вибори Верховна Рада Свобода


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