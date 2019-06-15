После выборов националисты образуют единую структуру - Билецкий

Националистические партии и организации планируют после выборов объединиться в единый национальный блок.

Об этом рассказал лидер "Нацкорпуса", второй номер списка ВО "Свобода" на выборах в ВР Андрей Билецкий в интервью каналу "112 Украина".

"Объединение - это создание единой структуры в ближайшем будущем. Поэтому сразу после окончания избирательного процесса начнется процесс объединения националистических структур в единый национальный блок", - сказал он.

По словам Билецкого, в этом блоке будут представлены не только политические партии, но и "ветеранские, волонтерские проекты, стартапы, культурные проекты".

"Этим будем заниматься в тот же день, когда закончатся выборы", - заявил он.

Отвечая на вопрос, нужно ли ему для этого объединения выйти из "Национального корпуса" и вступить в ВО "Свобода", Билецкий сказал: "Все партии, "Правый сектор", "ДІЯ" или "Национальный корпус" делегируют своих представителей в ВО "Свобода" на данную минуту. Совершенно верно".

Билецкий также сообщил, что "когда фракция националистов зайдет в парламент", он лично будет отвечать в команде за вопросы безопасности: "армию, спецслужбы, ситуацию в ООС".

На уточнение, есть ли у него амбиции возглавить парламентский комитет по нацбезопасности и обороне, лидер Нацкорпуса ответил: "Как амбиция - на эту минуту, да. Я думаю, что лучше Пашинского справился бы с этой ролью".

Билецкий также рассказал, против кого будут бороться националисты в случае прохождения в парламент.

"Есть прямые враги, это 5 колонна. Есть непонятная ситуация, никто из украинцев не может сказать, куда повернет вся эта история со "Слугой народа". Их нельзя определять ни как врагов, ни как друзей. Надо смотреть, это вопрос времени", - отметил он.

Также, по мнению Билецкого, националисты должны занять четкую позицию относительно "людей, которые имеют патриотические лозунги, но занимают непатриотичную позицию", имея в виду команду экс-президента Петра Порошенко.

"Против банды мародеров Порошенко будут бороться украинские националисты", - добавил он.

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