В КМДА повідомили подробиці вибуху в центрі Києва

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Неділя, 16 червня 2019, 03:50

У Києві на Тургенівській вулиці стався потужний вибух в одному з гаражів у дворі на вулиці Тургенівській.

Про це повідомив начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук.

"Вибух стався пізно ввечері в одному з гаражів у дворі триповерхового будинку на вул. Тургенєвській, 16. Речовину, що спричинила потужний вибух, внаслідок якого зруйновано 3 гаражі, поки не встановили", - йдеться у повідомленні.

 

Рятувальники розбирають завали. Постраждалих наразі не виявили.  За словами Романа Ткачука, частинами зруйнованих  гаражів пошкоджено газову трубу. Тому частину будинку на Тургенєвській, 16 поки відключили від газопостачання. Пошкодження ліквідовують.

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