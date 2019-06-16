В КМДА повідомили подробиці вибуху в центрі Києва
У Києві на Тургенівській вулиці стався потужний вибух в одному з гаражів у дворі на вулиці Тургенівській.
Про це повідомив начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук.
"Вибух стався пізно ввечері в одному з гаражів у дворі триповерхового будинку на вул. Тургенєвській, 16. Речовину, що спричинила потужний вибух, внаслідок якого зруйновано 3 гаражі, поки не встановили", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники розбирають завали. Постраждалих наразі не виявили. За словами Романа Ткачука, частинами зруйнованих гаражів пошкоджено газову трубу. Тому частину будинку на Тургенєвській, 16 поки відключили від газопостачання. Пошкодження ліквідовують.
Нагадуємо:
- Раніше повідомлялось, що на Тургенівській вулиці в Києві, імовірно, вибухнув газ. Однак у Службі газу заявили, що вибух не пов'язаний із витоком газу.
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