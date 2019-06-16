В КГГА сообщили подробности взрыва в центре Киева
В Киеве на Тургеневской улице произошел мощный взрыв в одном из гаражей во дворе на улице Тургеневской.
Об этом сообщил начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.
"Взрыв произошел поздно вечером в одном из гаражей во дворе трехэтажного дома на ул. Тургеневской, 16. Вещество, повлекшее мощный взрыв, в результате которого разрушены 3 гаража, пока не установили", - говорится в сообщении.
Спасатели разбирают завалы. Пострадавших пока не обнаружили. По словам Романа Ткачука, частями разрушенных гаражей повреждена газовая труба. Поэтому часть дома на Тургеневской, 16 пока отключили от газоснабжения. Повреждения ликвидируют.
Напоминаем:
- Ранее сообщалось, что на Тургеневской улице в Киеве, вероятно, взорвался газ. Однако в Службе газа заявили, что взрыв не связан с утечкой газа.
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