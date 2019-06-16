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В КГГА сообщили подробности взрыва в центре Киева

Воскресенье, 16 июня 2019, 03:50

В Киеве на Тургеневской улице произошел мощный взрыв в одном из гаражей во дворе на улице Тургеневской.

Об этом сообщил начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

"Взрыв произошел поздно вечером в одном из гаражей во дворе трехэтажного дома на ул. Тургеневской, 16. Вещество, повлекшее мощный взрыв, в результате которого разрушены 3 гаража, пока не установили", - говорится в сообщении.

 

Спасатели разбирают завалы. Пострадавших пока не обнаружили. По словам Романа Ткачука, частями разрушенных гаражей повреждена газовая труба. Поэтому часть дома на Тургеневской, 16 пока отключили от газоснабжения. Повреждения ликвидируют.

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