Війна на сході: 21 обстріл, одного окупанта знищено
Війна на сході: 21 обстріл, одного окупанта знищено
Минулої доби збройні формування Російської Федерації 21 рази порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- два рази Лебединське – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- чотири рази околиці населеного пункту Авдіївка – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї;
- Новотроїцьке – стрілецька зброя;
- Красногорівка - великокаліберні кулемети, стрілецька зброя;
- тричі Водяне – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- поблизу Верхньоторецьке – зі станкового протитанкового гранатомету;
- в районі населеного пункту Піски – з 82-мм гранатомету та станкового протитанкового гранатомету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні вісім разів:
- чотири рази Станиця Луганська – гранатомети різних систем, стрілецька зброя;
- Новолуганське – з автоматичних гранатометів;
- околиці Кримське - гранатомети різних систем, стрілецька зброя;
- поблизу населеного пункту Зайцеве – автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети;
- Травневе – з міномети калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
За минулу добу втрат серед українських захисників немає. Як зазначається, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 15 червня одного окупанта було знищено.
Від початку поточної доби, 16 червня, ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил три рази. Один військовослужбовець отримав поранення.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників поблизу населеного пункту Водяне – з гранатомета, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил на околицях Кримського зі стрілецької зброї.