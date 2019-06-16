Війна на сході: 21 обстріл, одного окупанта знищено

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 21 рази порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

два рази Лебединське – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

чотири рази околиці населеного пункту Авдіївка – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї;

Новотроїцьке – стрілецька зброя;

Красногорівка - великокаліберні кулемети, стрілецька зброя;

тричі Водяне – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Верхньоторецьке – зі станкового протитанкового гранатомету;

в районі населеного пункту Піски – з 82-мм гранатомету та станкового протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні вісім разів:

чотири рази Станиця Луганська – гранатомети різних систем, стрілецька зброя;

Новолуганське – з автоматичних гранатометів;

околиці Кримське - гранатомети різних систем, стрілецька зброя;

поблизу населеного пункту Зайцеве – автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети;

Травневе – з міномети калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

За минулу добу втрат серед українських захисників немає. Як зазначається, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 15 червня одного окупанта було знищено.

Від початку поточної доби, 16 червня, ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил три рази. Один військовослужбовець отримав поранення.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників поблизу населеного пункту Водяне – з гранатомета, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил на околицях Кримського зі стрілецької зброї.