Війна на сході: 21 обстріл, одного окупанта знищено

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Неділя, 16 червня 2019, 07:55

Війна на сході: 21 обстріл, одного окупанта знищено

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 21 рази порушили режим припинення вогню. З них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • два рази Лебединське – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • чотири рази околиці населеного пункту Авдіївка – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї;
  • Новотроїцьке – стрілецька зброя;
  • Красногорівка - великокаліберні кулемети, стрілецька зброя;
  • тричі Водяне – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • поблизу Верхньоторецьке – зі станкового протитанкового гранатомету;
  • в районі населеного пункту Піски – з 82-мм гранатомету та станкового протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні вісім разів:

  • чотири рази Станиця Луганська – гранатомети різних систем, стрілецька зброя; 
  • Новолуганське – з автоматичних гранатометів;
  • околиці Кримське - гранатомети різних систем, стрілецька зброя; 
  • поблизу населеного пункту Зайцеве – автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети;
  • Травневе – з міномети калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

За минулу добу втрат серед українських захисників немає. Як зазначається, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 15 червня одного окупанта було знищено.

Від початку поточної доби, 16 червня, ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил три рази. Один військовослужбовець отримав поранення.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників поблизу населеного пункту Водяне – з гранатомета, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил на околицях Кримського зі стрілецької зброї.

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Теми: ООС бойові дії


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