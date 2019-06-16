Война на востоке: 21 обстрел, одного оккупанта уничтожены

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 21 раза нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

два раза Лебединское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

четыре раза окраины населенного пункта Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия;

Новотроицкое - стрелковое оружие;

Красногоровка - крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие;

трижды Водяное - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Верхнеторецкого - из станкового противотанкового гранатомета;

в районе населенного пункта Пески - из 82-мм гранатомета и станковой противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны восемь раз:

четыре раза Станица Луганская - гранатометы различных систем, стрелковое оружие;

Новолуганское - из автоматических гранатометов;

окраины Крымского - гранатометы различных систем, стрелковое оружие;

вблизи населенного пункта Зайцево - автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

Майское - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет. Как отмечается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.

По данным разведки 15 июня один оккупанта был уничтожен.

С начала текущих суток, 16 июня, враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза. Один военнослужащий получил ранение.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Водяное - из гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил в окрестностях Крымского из стрелкового оружия.