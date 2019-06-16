Від мін на Донбасі загинули 977 цивільних, заміновано тисячі квадратних кілометрів - МінТОТ

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Неділя, 16 червня 2019, 10:47

За період збройного конфлікту на Донбасі від мін загинули щонайменше 977 цивільних осіб, 1528 - зазнали поранень. 

Про це заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш, повідомляє Інтерфакс-Україна

За його словами, на Донбасі замінованими залишаються тисячі квадратних кілометрів, розмінування може тривати десятиліттями. 

"Постійні обстріли з боку незаконних збройних формувань ускладнюють цю ситуацію", - зазначив Черниш. 

Він зауважив, що першочерговим завданням є здійснення заходів щодо попередження місцевого населення про забруднення мінами території, маркування цих територій, проведення навчання, особливо для дітей і юнацтва в навчальних закладах.

На такі заходи держава вперше виділила цільове фінансування у 2019 році в розмірі 5 млн гривень, розпорядником цих коштів є МінТОТ, повідомив Черниш. 

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Теми: Донбас МінТОТ


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