Від мін на Донбасі загинули 977 цивільних, заміновано тисячі квадратних кілометрів - МінТОТ

За період збройного конфлікту на Донбасі від мін загинули щонайменше 977 цивільних осіб, 1528 - зазнали поранень.

Про це заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, на Донбасі замінованими залишаються тисячі квадратних кілометрів, розмінування може тривати десятиліттями.

"Постійні обстріли з боку незаконних збройних формувань ускладнюють цю ситуацію", - зазначив Черниш.

Він зауважив, що першочерговим завданням є здійснення заходів щодо попередження місцевого населення про забруднення мінами території, маркування цих територій, проведення навчання, особливо для дітей і юнацтва в навчальних закладах.

На такі заходи держава вперше виділила цільове фінансування у 2019 році в розмірі 5 млн гривень, розпорядником цих коштів є МінТОТ, повідомив Черниш.