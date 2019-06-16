Клімкін радий, що саме Майя Санду очолила уряд Молдови

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Неділя, 16 червня 2019, 11:29

Глава МЗС України Павло Клімкін радий, що саме Майя Санду стала прем’єр-міністром Молдови.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я, до речі, дуже радий, що саме Майя Санду очолила уряд. З приємністю згадую спілкування з нею на заходах Європейської народної партії" - зазначив Клімкін на своїй сторінці у Facebook.

Водночас він висловив стурбованість бажанням Росії застосувати спільний підхід до Молдови і до України через свою модель фрагментації і федералізації. 

Міністр пояснив, що Київ цього тижня надсилав своїх представників для Кишинева, щоб зрозуміти всі нюанси ситуації.

"Але головне - це майбутнє. Для нас обох важливо, щоб Молдова була в ньому європейською та демократичною. Саме на тому, що ми можемо зробити разом в майбутньому, ми і сфокусували нашу увагу" - зазначив міністр. 

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Нагадаємо,

  • Напередодні глава МЗС України Павло Клімкін зустрівся зі своїм румунським колегою Теодором Мелешкану для обговорення ситуації в Молдові.
  • Раніше МЗС України оприлюднило повідомлення, в якому визнало двох прем’єрів та два уряди Молдови.
  • Згодом у МЗС додали, що це не було помилкою, хоч і визнали, що "два прем’єри – це забагато".
  • Неофіційно дипломати пояснюють, що причиною є їх застереження через участь у новій коаліції проросійської партії Додона, та через те, що зміну влади у Молдові підтримав не лише Захід, але і Росія.

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Теми: Молдова МЗС Клімкін


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