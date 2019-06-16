Климкин рад, что именно Майя Санду возглавила правительство Молдовы

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Воскресенье, 16 июня 2019, 11:29

Глава МИД Украины Павел Климкин рад, что именно Майя Санду стала премьер-министром Молдовы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я, кстати, очень рад, что именно Майя Санду возглавила правительство. С удовольствием вспоминаю общение с ней на мероприятиях Европейской народной партии", - отметил Климкин на своей странице в Facebook.

В то же время он выразил обеспокоенность желанием России применить общий подход к Молдове и Украины через свою модель фрагментации и федерализации.

Министр пояснил, что Киев на этой неделе присылал своих представителей для Кишинева, чтобы понять все нюансы ситуации.

"Но главное - это будущее. Для нас обоих важно, чтобы Молдова была в нем европейской и демократической. Именно на том, что мы можем сделать вместе в будущем, мы и сфокусировали наше внимание", - отметил министр.

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Напомним, 

  • Накануне глава МИД Украины Павел Климкин встретился со своим румынским коллегой Теодором Мелешкану для обсуждения ситуации в Молдове.
  • Ранее МИД Украины опубликовало сообщение для прессы, в котором признало двух премьеров и два правительства Молдовы.
  • Позже в МИД добавили, что это не было ошибкой, хотя и признали, что "два премьера - это слишком много".
  • Неофициально дипломаты объясняют, что причиной являются их опасения из-за участия в новой коалиции пророссийской партии Додона, и из-за того, что смену власти в Молдове поддержал не только Запад, но и Россия.

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Темы: Молдова МИД Климкин


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