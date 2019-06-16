Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Климкин рад, что именно Майя Санду возглавила правительство Молдовы

Воскресенье, 16 июня 2019, 11:29

Глава МИД Украины Павел Климкин рад, что именно Майя Санду стала премьер-министром Молдовы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я, кстати, очень рад, что именно Майя Санду возглавила правительство. С удовольствием вспоминаю общение с ней на мероприятиях Европейской народной партии", - отметил Климкин на своей странице в Facebook.

В то же время он выразил обеспокоенность желанием России применить общий подход к Молдове и Украины через свою модель фрагментации и федерализации.

Министр пояснил, что Киев на этой неделе присылал своих представителей для Кишинева, чтобы понять все нюансы ситуации.

"Но главное - это будущее. Для нас обоих важно, чтобы Молдова была в нем европейской и демократической. Именно на том, что мы можем сделать вместе в будущем, мы и сфокусировали наше внимание", - отметил министр.

Читайте также: 

Конец двоевластия в Молдове: кто заставил уйти в отставку правительство всесильного олигарха 

Напомним, 

  • Накануне глава МИД Украины Павел Климкин встретился со своим румынским коллегой Теодором Мелешкану для обсуждения ситуации в Молдове.
  • Ранее МИД Украины опубликовало сообщение для прессы, в котором признало двух премьеров и два правительства Молдовы.
  • Позже в МИД добавили, что это не было ошибкой, хотя и признали, что "два премьера - это слишком много".
  • Неофициально дипломаты объясняют, что причиной являются их опасения из-за участия в новой коалиции пророссийской партии Додона, и из-за того, что смену власти в Молдове поддержал не только Запад, но и Россия.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МолдоваМИДКлимкин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Молдова
"Зерновой коридор" сместился на дунайские порты, перевозчики ждут тарифы от Молдовы
Мужчина, который застрелил двух человек в аэропорту Молдовы, умер в больнице
Стрельба в Кишиневе: нападавший в критическом состоянии, ему грозит пожизненное заключение
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: