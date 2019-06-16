Климкин рад, что именно Майя Санду возглавила правительство Молдовы
Глава МИД Украины Павел Климкин рад, что именно Майя Санду стала премьер-министром Молдовы.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Я, кстати, очень рад, что именно Майя Санду возглавила правительство. С удовольствием вспоминаю общение с ней на мероприятиях Европейской народной партии", - отметил Климкин на своей странице в Facebook.
В то же время он выразил обеспокоенность желанием России применить общий подход к Молдове и Украины через свою модель фрагментации и федерализации.
Министр пояснил, что Киев на этой неделе присылал своих представителей для Кишинева, чтобы понять все нюансы ситуации.
"Но главное - это будущее. Для нас обоих важно, чтобы Молдова была в нем европейской и демократической. Именно на том, что мы можем сделать вместе в будущем, мы и сфокусировали наше внимание", - отметил министр.
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Напомним,
- Накануне глава МИД Украины Павел Климкин встретился со своим румынским коллегой Теодором Мелешкану для обсуждения ситуации в Молдове.
- Ранее МИД Украины опубликовало сообщение для прессы, в котором признало двух премьеров и два правительства Молдовы.
- Позже в МИД добавили, что это не было ошибкой, хотя и признали, что "два премьера - это слишком много".
- Неофициально дипломаты объясняют, что причиной являются их опасения из-за участия в новой коалиции пророссийской партии Додона, и из-за того, что смену власти в Молдове поддержал не только Запад, но и Россия.