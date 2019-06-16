Мати політв’язня Кольченка їздила до нього на три дні
Мати засудженого українського політв’язня Олександра Кольченка Лариса провела з ним довгострокове побачення у колонії в Копейську Челябінської області Росії.
Про це в Facebook повідомила племінниця Кольченка Анастасія, пише Крим.Реалії.
"10 червня мама Саші вийшла з колонії після довгострокового побачення, яке тривало три доби. Це їхня п'ята зустріч у неволі. Останнє довгострокове побачення відбулося в липні 2018 року. Саша почуває себе добре, як завжди, ні на що не скаржиться", - зазначила вона.
"Російські ЗМІ практично не читає, крім "Новой газеты", з якої і нині вирізають і зафарбовують статті з "забороненою інформацією", – написала Анастасія.
За її словами, Кольченко, "як завжди, ставить безліч питань про сім'ю, друзів, ситуацію в світі, а точніше про Україну та Крим".
"Коли потепліло, почав частіше ходити на прогулянки, грати в волейбол і просто ходити в спортзал. Разом з адвокатом збирається писати клопотання про зміну режиму утримання. Також передає всім привіт і просить писати листи!", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
- Українського політв'язня Олександра Кольченка на тривалі травневі свята відправили у штрафний ізолятор у зв'язку з передсвятковим "посиленням режиму".
- Окупанти затримали українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка у Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
- Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова - до 20.
- Кольченка утримують у виправній колонії №6 у російському м.Копейськ.
- У січні 2019 року Європейський суд з прав людини повернувпріоритетний порядок розгляду справи українських політв'язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченка.