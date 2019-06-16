Мать политзаключенного Кольченко ездила к нему на три дня

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Воскресенье, 16 июня 2019, 18:42

Мать осужденного украинского политзаключенного Александра Кольченко Лариса провела с ним долгосрочное свидание в колонии в Копейске Челябинской области России.

Об этом в Facebook сообщила племянница Кольченко Анастасия, пишет Крым.Реалии.

"10 июня мама Саши вышла из колонии после долгосрочного свидания, которое длилось трое суток. Это их пятая встреча в неволе. Последнее долгосрочное свидание состоялось в июле 2018 года. Саша чувствует себя хорошо, как всегда, ни на что не жалуется", - отметила она.

"Российские СМИ практически не читает, кроме "Новой газеты", из которой и сейчас вырезают и закрашивают статьи с "запрещенной информацией", - написала Анастасия.

По ее словам, Кольченко, "как всегда, задает множество вопросов о семье, друзьях, ситуации в мире, а точнее об Украине и Крыме".

"Когда потеплело, стал чаще ходить на прогулки, играть в волейбол и просто ходить в спортзал. Вместе с адвокатом собирается писать ходатайство об изменении режима содержания. Также передает всем привет и просит писать письма", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • Украинского политзаключенного Александра Кольченко на длительные майские праздники отправили в штрафной изолятор в связи с предпраздничным "усилением режима".
  • Оккупанты задержали украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко в Крыму 10 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.
  • Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – к 20.
  • Кольченко удерживают в исправительной колонии №6 в российском г.Копейск. 
  • В январе 2019 года Европейский суд по правам человека вернулприоритетный порядок рассмотрения дела украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.

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Темы: политзаключенные Крым Росcия


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