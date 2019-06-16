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Гройсман хоче збирати гроші від олігархів і детінізації у "Фонд майбутнього"

Неділя, 16 червня 2019, 22:12

Прем’єр Володимир Гройсман ініціює створення Фонду майбутнього – фонду коштів, які стануть основою фінансування соціальних програм.

Про це він заявив у неділю в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє прес-служба уряду.

"Хочу створити Державний фонд майбутнього, куди ми направимо ресурси від копалень, приватизації, детінізації. Сюди мають бути залучені бути кошти від монополій, олігархів", - сказав Гройсман.

За його словами, гроші підуть на навчання дітей, а також вирішення інших проблем.

"Такі фонди створені в розвинутих країнах. І я хотів би, аби такий фонд був створений в Україні", - додав прем’єр.

Він також заявив, що "держава в смартфоні" вже працює.

"Зареєструвати дитину, бізнес, взяти витяги з реєстру. Це все можна зробити онлайн. Це вже є країна в смартфоні. Систему треба розвивати, звісно.  Ми знаємо, як зробити", - сказав Гройсман.

Українська правда
Теми: Гройсмангроші
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