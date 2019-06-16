Гройсман хоче збирати гроші від олігархів і детінізації у "Фонд майбутнього"
Прем’єр Володимир Гройсман ініціює створення Фонду майбутнього – фонду коштів, які стануть основою фінансування соціальних програм.
Про це він заявив у неділю в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє прес-служба уряду.
"Хочу створити Державний фонд майбутнього, куди ми направимо ресурси від копалень, приватизації, детінізації. Сюди мають бути залучені бути кошти від монополій, олігархів", - сказав Гройсман.
За його словами, гроші підуть на навчання дітей, а також вирішення інших проблем.
"Такі фонди створені в розвинутих країнах. І я хотів би, аби такий фонд був створений в Україні", - додав прем’єр.
Він також заявив, що "держава в смартфоні" вже працює.
"Зареєструвати дитину, бізнес, взяти витяги з реєстру. Це все можна зробити онлайн. Це вже є країна в смартфоні. Систему треба розвивати, звісно. Ми знаємо, як зробити", - сказав Гройсман.