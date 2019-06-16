Гройсман хочет собирать деньги от олигархов и детенизации в "Фонд будущего"

Премьер Владимир Гройсман инициирует создание Фонда будущего - фонда средств, которые станут основой финансирования социальных программ.

Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала ICTV, сообщает пресс-служба правительства.

"Хочу создать Государственный фонд будущего, куда мы направим ресурсы от рудников, приватизации, детенизации. Сюда должны быть привлечены быть средства от монополий, олигархов", - сказал Гройсман.

По его словам, деньги пойдут на обучение детей, а также решения других проблем.

"Такие фонды созданы в развитых странах. И я хотел бы, чтобы такой фонд был создан в Украине", - добавил премьер.

Он также заявил, что "государство в смартфоне" уже работает.

"Зарегистрировать ребенка, бизнес, взять выдержки из реестра. Это все можно сделать онлайн. Это уже страна в смартфоне. Систему надо развивать, конечно. Мы знаем, как это сделать", - сказал Гройсман.