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Наслідки негоди: на заході знеструмлення, на сході - пошкоджені дахи

Понеділок, 17 червня 2019, 09:25

Внаслідок ускладнення погодних умов у Луганській області в м.Сватове пошкоджено дах школи на площі 1500 кв. м., частково пошкоджено дахи у 14 житлових будинках.

Про це 17 червня повідомили у прес-службі ДержНС.

Постраждалих внаслідок негоди немає.

Окрім того в ніч на 17 червня внаслідок грози з вітром та дощем знеструмлено 107 населених пункти: два - на Луганщині, на Львівщині - 67 та на Закарпатті - 38. 

У ДСНС нагадали, що високий рівень забруднення повітря у Києві, за прогнозом Гідрометцентру, а також спекотний характер погоди утримаються до 18 червня. 

За прогнозами Укргідрометцентру, у понеділок у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с,  а  по всій території України переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 

 

Українська правда
Теми: погода
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