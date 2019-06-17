Наслідки негоди: на заході знеструмлення, на сході - пошкоджені дахи

Внаслідок ускладнення погодних умов у Луганській області в м.Сватове пошкоджено дах школи на площі 1500 кв. м., частково пошкоджено дахи у 14 житлових будинках.

Про це 17 червня повідомили у прес-службі ДержНС.

Постраждалих внаслідок негоди немає.

Окрім того в ніч на 17 червня внаслідок грози з вітром та дощем знеструмлено 107 населених пункти: два - на Луганщині, на Львівщині - 67 та на Закарпатті - 38.

У ДСНС нагадали, що високий рівень забруднення повітря у Києві, за прогнозом Гідрометцентру, а також спекотний характер погоди утримаються до 18 червня.

За прогнозами Укргідрометцентру, у понеділок у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, а по всій території України переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.